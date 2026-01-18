La Junta de Andalucía convoca en Almería seis pruebas del CAP para atender la demanda del sector del transporte

Imagen de pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Almería, Dolores Martínez, ha informado de la resolución emitida por la Direccional General de Movilidad y Transportes por la que se convocan las pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al trasporte por carretera, cuya celebración se desarrollará a lo largo del año 2026.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, según ha señalado Dolores Martínez, todos estos años se está constatando "una gran afluencia de aspirantes" a estos exámenes que se explica por la demanda de conductores cualificados que tiene el sector del transporte de mercancías y pasajeros", y ha añadido que "el Gobierno andaluz mantiene un compromiso firme con facilitar el acceso a una acreditación que abre oportunidades laborales".

Las solicitudes para participar en las pruebas deberán presentarse de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ('https://www.mitma.gob.es'), en el trámite de gestión de la formación de los conductores profesionales CAP, junto con el abono de la tasa de examen dentro del plazo de inscripción correspondiente. Para poder presentarse, los aspirantes deberán haber superado, en el plazo máximo de un año, un curso de cualificación inicial en un centro homologado.

En contexto, durante el año 2025, un total de 1.960 personas se inscribieron en alguna de las seis convocatorias organizadas en la provincia de Almería para la obtención del CAP, de ellas, 958 obtuvieron la calificación de aptos, convirtiéndose así en nuevos conductores profesionales, esta cifra que equivale a un 49 por ciento de éxito.

A este respecto, el CAP habilita para el ejercicio profesional durante un periodo de cinco años, tras el cual es necesaria la renovación de la tarjeta mediante la realización de un curso de formación continua de 35 horas, "centrado en aspectos como la seguridad vial y la conducción eficiente".

En concreto, las fechas de celebración de las pruebas para el año 2026, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) son, en concreto, la primera prueba el sábado, 24 de enero de 2026; la segunda el sábado, 14 de marzo de 2026; la tercera, el sábado, 16 de mayo de 2026; la cuarta, el sábado, 4 de julio de 2026; la quinta, el sábado, 19 de septiembre de 2026 y la sexta, el sábado, 21 de noviembre de 2026.

Los lugares y horarios de celebración de cada prueba se publicarán, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de cada convocatoria, en la web de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de 'https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulacionde...'.