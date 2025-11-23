La Junta de Andalucía impulsa proyectos de empresas del GDR Levante Almeriense y Almanzora

El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, visitando empresas en el municipio de Pulpí. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PULPÍ (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha visitado los tres proyectos innovadores que se están desarrollando en el municipio de Pulpí, con el apoyo del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Levante Almeriense y Almanzora, con apoyo de Fondos FEADER y de la Junta de Andalucía.

Mena ha señalado en una nota que "la Junta apuesta cada vez más por estas ayudas en el medio Rural, favoreciendo la modernización, la sostenibilidad y el empleo en el entorno agrario y agroalimentario". También ha agradecido la labor del GDR por "su compromiso con el desarrollo endógeno del territorio, guiando y acompañando a los promotores desde el inicio de cada proyecto".

Asimismo, ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía con el medio rural, "apostando por los emprendedores y por un modelo de desarrollo sostenible que genera empleo y fija población". En primer lugar, ha visitado la empresa 'Artesanos de Pulpí SL', con la instalación de una nueva nave que se construye en el polígono industrial del municipio, con la introducción de un proceso productivo en la elaboración de embutidos.

La inversión total ha sido de 408.431 euros, de los que se han subvencionado 189.132 euros. Con las nuevas instalaciones se modernizan y mejoran los procesos de despiece, optimizando los procesos de producción y mejorando las condiciones laborales de los trabajadores con mayor movilidad.

A su vez, al contar con mayor espacio se abre una nueva línea de elaboración de embutidos artesanos de gran calidad.

Se han creado 4 puesto de trabajo nuevos, más los 8 que ya tenían, suman un total de 12 trabajadores que forman parte de esta empresa familiar.

Otro de los proyectos que ha visitado el delegado ha sido en la empresa Arpukit SL, que ha instalado un taller de ebanistería, con una inversión de 445.851 euros, por la que se le ha concedido una subvención de 183.484, para la construcción de una nave, así como adquisición de maquinaria, mobiliario y software informáticos para el diseño y control de la producción de un taller de ebanistería.

Con este proyecto, la empresa, que cuenta con 11 trabajadores, implementa una nueva línea de negocio para la elaboración de muebles de calidad y diseño personalizado.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Pulpí ha sido el beneficiario de una subvención de 78.502, correspondiente a una inversión de 84.605 dirigida a la construcción de un circuito de Pump Track.