La Junta anima a donar sangre y plasma en la colecta de la Universidad de Almería hasta el 9 de octubre

El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, conversa con estudiantes durante la colecta de donación de sangre y plasma en el Aulario II de la Universidad de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha animado a la comunidad universitaria a donar sangre y plasma en la colecta que se celebra en el Aulario II de la Universidad de Almería (UAL) hasta el 9 de octubre, en horario de mañana y tarde, de 9,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 20,30 horas.

Se trata de la tercera colecta del año en la UAL, tras las realizadas en marzo y mayo, en las que se registraron 543 donantes, de los cuales 174 fueron nuevos. En total, se han obtenido 622 donaciones de sangre y 22 de plasma, aunque 60 personas no han podido donar tras la entrevista médica previa, según ha detallado la Junta en una nota.

En 2024 también se celebraron dos grandes campañas de donación en la UAL, en marzo y octubre, que concluyeron con 863 bolsas de sangre y 29 plasmaféresis, gracias a la participación de 311 hombres y 434 mujeres.

Belmonte ha señalado que "cada donación es un gesto que salva vidas y la comunidad universitaria de Almería ha demostrado siempre su compromiso con la solidaridad. La universidad es un espacio joven, dinámico y con gran capacidad de respuesta, por eso estas jornadas son tan valiosas".

Ha afirmado además que "queremos que donar se convierta en un hábito normalizado entre los estudiantes, igual que acudir a clase o participar en actividades del campus".

El delegado territorial de Salud ha añadido que "el sistema sanitario necesita un flujo constante de donaciones para poder atender desde una operación de urgencia hasta los tratamientos más complejos. La sangre no se fabrica y solo podemos obtenerla de la generosidad de los donantes".

"Por eso hacemos un llamamiento a los universitarios para que aprovechen esta oportunidad y se unan a una cadena de solidaridad que sostiene nuestra sanidad", ha apostillado.

Por su parte, el director del Centro de Transfusión de Sangre de Almería, Aref Laarej, ha destacado que "la UAL es uno de nuestros puntos de extracción más importantes porque concentra a una población joven, sana y muy solidaria. En cada campaña comprobamos cómo crece el número de nuevos donantes, lo que garantiza el relevo generacional tan necesario para el futuro".

En esta ocasión, Laarej ha explicado que "aspiramos a superar las 400 donaciones y confiamos plenamente en la respuesta de los universitarios. Cada bolsa recogida es vital: detrás de ella hay una intervención quirúrgica que puede realizarse, un parto con garantías o un paciente que puede continuar su tratamiento".

Durante la colecta, los universitarios recibirán también información sobre la Red Española de Donantes de Médula Ósea (Redmo), con el fin de fomentar la inscripción de nuevos donantes. Además, el equipo del Centro de Transfusión pasará por las aulas del campus para impartir charlas informativas y resolver dudas del alumnado.

El delegado de Salud ha agradecido a la UAL su "compromiso y apoyo" en la difusión de esta iniciativa, así como a la Asociación de Donantes de Sangre de Almería por su "colaboración permanente".

"En Almería hemos sido autosuficientes para cubrir todas las necesidades de sangre de nuestros hospitales, tanto públicos como privados, gracias a la solidaridad de los donantes. Invitamos a toda la población mayor de 18 años y con buena salud a sumarse a este acto de generosidad que salva vidas", ha manifestado Belmonte.