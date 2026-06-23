La Junta apoya los primeros 40 proyectos de piedra y mármol que suman 13,2 millones de euros de inversión

Visita a las canteras de Macael (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MACAEL (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en funciones, Jorge Paradela, ha anunciado en Macael (Almería) la resolución definitiva de la primera convocatoria de ayudas del Fondo de Transición Justa para el sector de la piedra y el mármol de Almería, que supone "el apoyo por parte del Gobierno andaluz a 40 proyectos presentados por 24 empresas y entidades que suman una inversión total cercana a los 13,2 millones de euros y que van a recibir 9,5 millones de euros de incentivos".

En una nota, Paradela ha explicado durante una visita al mirador de la cantera de Cosentino que la consejería atenderá a través de una resolución complementaria otros nueve proyectos que habían quedado suplentes y que recibirán 759.000 euros de incentivo, de manera que en esta primera fase se dará respuesta a un total de 49 proyectos.

Durante su visita, el consejero ha acudido a las instalaciones de una de las empresas beneficiarias de estas ayudas, Orion Stone Group, con cuatro proyectos aprobados que suman una inversión total de casi 800.000 euros y que contarán con apoyo del Gobierno andaluz a través de un incentivo de 590.528 euros, que representa casi el 74 por ciento del total de la inversión.

El consejero en funciones ha podido conocer los planes de esta empresa para incrementar su actividad industrial, a través de inversiones en la ampliación de la nave industrial y la instalación de nueva maquinaria para la fabricación de mármol, así como instalaciones de autoconsumo y la incorporación de un proyecto de digitalización.

"Las actuaciones que incentivamos en Orión reflejan a la perfección los aspectos fundamentales para impulsar al sector de la piedra y el mármol de Almería a ganar capacidad productiva, a modernizar sus sistemas de producción, a implementar uso de renovables y soluciones de eficiencia energética y a incorporar más tecnología y digitalización", ha valorado.

El consejero ha apuntado que las ayudas benefician a pymes, clústeres, asociaciones o agrupaciones empresariales, así como a entidades locales o del sector público local. Además, ha subrayado que se han otorgado en régimen de concurrencia competitiva, de manera que las iniciativas beneficiarias suponen "el mayor impacto positivo sobre el territorio".

En este sentido, se centran en dos grandes líneas de actuación: por un lado, respaldan la modernización productiva, la innovación y la digitalización de la cadena de valor del sector de la piedra y el mármol; y por otro lado, apoyan el desarrollo sostenible y la adaptación de procesos de este ecosistema industrial.

Paradela ha reseñado además que "entre los proyectos respaldados se encuentra una iniciativa para desarrollar una investigación sobre la revalorización y el uso de los lodos procedentes de la actividad de la piedra en otro de los pilares de la economía almeriense, en el sector de la agricultura", que ha recibido una subvención de 260.000 euros.

AYUDAS A LA TRANSICIÓN JUSTA

El consejero en funciones ha recordado que la de la piedra y el mármol fue la primera de las diez convocatorias de ayudas de Transición Justa que aprobó el Gobierno andaluz, "lo que demuestra nuestro apoyo a este sector estratégico para Andalucía".

El representante de la Junta ha destacado la voluntad de "contribuir al fortalecimiento y crecimiento de la cadena de valor de la piedra natural en Almería, así como su circularidad, mejora en la eficiencia energética e innovación para consolidar esta industria como referencia internacional de transformación de la piedra y las superficies compactas".

Además, ha indicado que desde la Junta han ofrecido asesoramiento técnico y acompañamiento de una oficina técnica para resolver las dudas que surjan relacionadas, a partir de ahora con la ejecución y justificación de las inversiones apoyadas. Esta oficina "también aspira a favorecer sinergias y alianzas entre actores de este ecosistema industrial para fortalecer la industria de la comarca".

RESTAURACIÓN MINERA

Paradela ha recordado que en la legislatura recién concluida se han dado "pasos de gigante" en favor de la piedra y mármol almeriense, que se suman al Fondo de Transición Justa y al Plan Crece Industria específico para el sector, como "la aprobación del decreto que regula el régimen de garantías de restauración minera en Andalucía y que tiene muy en cuenta la singularidad de esta comarca".

De igual forma, se ha referido a la puesta en marcha junto al Ayuntamiento de Macael y la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) de una Oficina Técnica Colaboradora (OTC) para mejorar el desarrollo, coordinación, revisión y seguimiento del Plan de Restauración y de Gestión de Residuos de la Sierra de Macael, que ya está activa.

En la provincia de Almería se localizan 68 empresas de extracción de piedra, arena y arcilla y otras 203 especializadas en el corte, tallado y acabado de la piedra, con especial incidencia en los municipios de Macael, Olula del Río, Fines, Cantoria y Purchena, que dan empleo en Andalucía a más de 4.800 personas, cifra que se ha elevado en 1.860 en los últimos diez años.

El consejero en funciones ha estado acompañado por el viceconsejero Cristóbal Sánchez; el alcalde de Macael, Raúl Martínez; el delegado territorial de la Consejería en Almería, Guillermo Casquet; el presidente de la Asociación de Empresarios del Mármol (AEMA), Jesús Posadas, así como por el responsable de Minería de Cosentino, Serafín Sabiote y su director de Relaciones Institucionales, Santiago Alfonso.

La Consejería de Industria, Energía y Minas ha identificado tres proyectos tractores para desarrollar nueva industria al calor del nuevo Fondo de Transición Justa en Almería. Junto a la piedra y el mármol, el hidrógeno verde y el sector de la industria auxiliar para la agricultura almeriense son los sectores que se han identificado como grandes oportunidades de crecimiento para la provincia.