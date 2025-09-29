La Junta asegura en Almería que "acelera" la tramitación de la dependencia para colectivos vulnerables

El delegado territorial de Inclusión Social,Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco Bellido, durante la rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha asegurado en Almería que "acelera" la tramitación de la dependencia para colectivos vulnerables como los menores de 14 años, los mayores de 90, las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o quienes se encuentren en cuidados paliativos, entre otros supuestos contemplados en una nueva Orden aprobada recientemente.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, quien ha presentado este lunes la normativa que regula el procedimiento preferente en el acceso al reconocimiento de la dependencia, ha detallado en un comunicado que también se beneficiarán de esta tramitación prioritaria las personas con discapacidad en situación de dependencia que finalicen su etapa educativa y requieran continuidad asistencial.

Bellido ha valorado el decreto de simplificación administrativa que permitió poner en marcha el nuevo modelo de atención a la dependencia, que ya contemplaba algunos supuestos de tramitación preferente, como los casos de víctimas de violencia de género.

El delegado territorial ha explicado que "hemos simplificado el procedimiento para que en una sola visita y resolución se obtenga el grado de dependencia, reduciendo también de cinco aplicaciones informáticas a una sola plataforma que permite saber, en un solo momento, la situación exacta de cada expediente durante todo el proceso".

"El Gobierno de Juanma Moreno sigue comprometido en ofrecer un mejor servicio a todas aquellas personas que más lo necesitan, con plazos más ágiles y dando prioridad a aquellos colectivos que son más vulnerables, y seguimos avanzando en la mejora del sistema de dependencia", ha defendido Bellido, quien ha recordado que se trata del "más grande de España".

Asimismo, ha subrayado que "desde la Consejería de Inclusión Social, la Consejería de las personas, seguimos poniendo de relieve que a las personas especialmente vulnerables tenemos que atenderlas de una manera inmediata, tratando de agilizar todo lo posible esta atención y de ahí esta simplificación del sistema".

Bellido ha añadido que "estamos dando un giro total a un sistema de dependencia que nunca había funcionado con el Gobierno socialista" y que "en tiempos de María Jesús Montero, el sistema de dependencia arrojaba una media de 1.275 días de espera, tres años y medio, y desde que Juanma Moreno está en el Gobierno andaluz seguimos bajando esos datos, gracias a todas esas medidas que estamos acometiendo".

El delegado territorial ha pedido además a los socialistas andaluces que "exijan al Gobierno de España el 50 por ciento de la dependencia, como ha firmado con el País Vasco". Por su parte, la Junta ha informado de que, a 31 de agosto, Andalucía cuenta con 305.669 personas beneficiarias y 459.364 prestaciones, con un tiempo medio de espera de 565 días, en "constante descenso".