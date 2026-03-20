La Junta destina 2,5 millones de fondos europeos en la nueva residencia de mayores de Benahadux (Almería)

El delegado territorial de Inclusión Social en Almería y la alcaldesa de Benahadux visitan las obras de la residencia de mayores. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco González Bellido, ha visitado, junto a la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, las obras de la nueva residencia de mayores en las que el Gobierno andaluz invierte 2,5 millones de euros de fondos Next Generation y que se encuentran al 60 por ciento de ejecución.

La actuación, sufragada en un 16 por ciento por el Consistorio, se lleva a cabo en la calle Ceuta, en un terreno municipal del sector UA-6, dentro del casco urbano, según ha indicado la Junta en una nota.

El terreno de la obra cuenta con vistas a Sierra Alhamilla y al río Andarax, de modo que ofrece una conexión visual con la naturaleza circundante y crea un ambiente "propicio para actividades recreativas y de ocio".

La residencia tendrá 50 plazas distribuidas en 35 habitaciones --20 individuales y 15 dobles-- y cinco unidades de convivencia de hasta diez plazas, lo que proporcionará privacidad a los usuarios. Incluirá, entre otros, servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, cocina o lavandería.

El edificio constará de dos volúmenes simétricos organizados alrededor de dos patios interiores. Además, contará con un amplio patio exterior diseñado para actividades terapéuticas, esparcimiento y fomento de la interacción social entre los residentes.

La planta baja albergará servicios generales y una unidad de convivencia, y las plantas superiores, las restantes unidades, con recorridos cortos para facilitar la movilidad de los residentes.

El responsable territorial en Almería de Inclusión Social ha incidido en que la Junta de Andalucía trabaja para que residencias como la que se está construyendo en Benahadux "sean un verdadero hogar para las personas mayores".

Asimismo, ha señalado que, con la construcción de este centro residencial "se cumple una demanda de los vecinos del municipio, situado en el Bajo Andarax y con unos 5.000 habitantes, que carece de recursos residenciales públicos, al igual que buena parte de la comarca".

El centro atenderá tanto a vecinos locales como a personas mayores de municipios cercanos. Además, el desarrollo de este proyecto "contribuirá a frenar la regresión poblacional del municipio, generar empleo directo e indirecto y mejorar la atención a las personas mayores en toda la comarca del Bajo Andarax, donde la oferta pública es limitada", ha manifestado González Bellido.

Por su parte, la alcaldesa del municipio ha hecho hincapié en que el objetivo marcado por el Ayuntamiento es de "dotar al municipio de Benahadux de un centro residencial con cuidados de larga duración, que acoja a las personas mayores en situación de dependencia y que, por circunstancias sociales, personales o familiares, precisen este tipo de recursos".

La residencia de Benahadux es uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones, con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía. Almería, con 30 millones, es la provincia que más ha recibido en esta convocatoria.