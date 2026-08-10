La Junta gestiona alojamiento para familiares del incendio en Almería y activará esta semana un servicio de traducción

1109920.1.260.149.20260810142407 El delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, atiende a los medios en la sede del Gobierno andaluz. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía gestiona recursos de manutención y hospedaje para familiares de las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería), que causó la muerte de 14 personas, y prevé activar esta misma semana un servicio de traducción para facilitar las gestiones de las familias, ya que la mayoría de las víctimas eran extranjeras.

Así lo ha trasladado este lunes el delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, en declaraciones a los medios antes del acto de toma de posesión de los nuevos delegados territoriales de la Junta en la provincia, en las que ha señalado que mantiene "prácticamente a diario conversaciones con el personal responsable que está al frente de la plataforma" de afectados.

Góngora ha precisado que uno de estos recursos se destina a una persona que permanece en Sevilla junto a su madre, que se recupera con una "convalecencia que será larga".

El delegado también ha reclamado "activar cuanto antes esas ayudas por emergencia de protección civil", que, según ha indicado, corresponden "por normativa y en el ámbito competencial del Estado".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Agua, Pesca y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que desde el primer día el Gobierno andaluz ha mantenido "un contacto permanente tanto con las familias como con la plataforma" y ha trasladado la "cercanía absoluta" de la Junta a los familiares y seres queridos de los fallecidos.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En relación con las explicaciones reclamadas por los familiares, Góngora ha considerado "lógico que ante el dolor y el drama y la tragedia pues busquen explicaciones" y ha remitido a la investigación abierta en el juzgado de Vera, con el que, según ha asegurado, "la Junta de Andalucía ya colabora y aportará todo tipo de justificación".

Asimismo, ha defendido que "hubo un enorme despliegue de medios" durante el incendio y ha apuntado que el propio responsable de la plataforma ha reconocido "el importante trabajo que llevó a cabo el Infoca".

Fernández-Pacheco ha evitado, por su parte, avanzar medidas concretas mientras continúa la investigación judicial. Preguntado por la personación de familiares de las víctimas como acusación particular, ha afirmado que "están en su derecho" y ha considerado que hay que "respetar también los tiempos de la justicia" y conocer el resultado de las pesquisas antes de "actuar en consecuencia".

El consejero ha defendido además que la Junta desarrolla un trabajo "discreto" centrado en "ayudarles de verdad", frente a portavoces de la oposición a los que ha acusado de llevar desde el día del incendio "intentando capitalizar ese dolor para atacar al gobierno de Juanma Moreno". "No vamos a entrar a la provocación del Partido Socialista en este caso", ha añadido.