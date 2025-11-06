La Junta pide políticas que atiendan "necesidades reales" de la juventud en la III edición de 'Juvealmería'

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, observa junto a varios jóvenes una de las actividades expositivas de la III edición de ‘Juvealmería’, celebrada en Roquetas de Mar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha participado en la III edición de 'Juvealmería' celebrada en Roquetas de Mar (Almería), donde ha abogado por ofrecer a la juventud andaluza "espacios reales" de participación y orientación, así como iniciativas que fomenten el ocio saludable con el objetivo de "responder a sus verdaderas inquietudes y necesidades".

"Los jóvenes son el futuro, pero para ello deben ser el presente", ha manifestado la responsable autonómica durante el encuentro organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Diputación de Almería.

"'Juvealmería' se ha consolidado, en tan solo tres años, en un gran evento de esta provincia", ha subrayado la consejera, para destacar que en esta edición cuenta con la participación de más de 3.000 jóvenes de toda la provincia, junto a 59 ciclos formativos, 42 entidades y 13 universidades de toda España.

López ha explicado que este encuentro "nació con el claro objetivo de convertirse en un espacio de participación y orientación, un punto de encuentro donde los jóvenes puedan ser partícipes de los temas actuales que les afectan". En este sentido, ha apuntado que, en esta jornada, "nuestro jóvenes pueden conocer de primera mano información sobre el ámbito formativo y el ámbito laboral".

Además, ha señalado que "también hemos querido poner el foco en la importancia del ocio saludable", ya que "los jóvenes están permanentemente en el mundo digital, lo cual tiene su parte buena, pero no podemos permitir que el mundo digital nos aparte del mundo real, que es el que nos hace crecer como personas a través de las relaciones con nuestro entorno".

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, se ha mostrado "orgulloso de que el municipio acoja este evento de gran envergadura, con unas instalaciones fenomenales de las que disfrutarán miles de jóvenes", al tiempo que ha agradecido el "firme compromiso del Gobierno andaluz con esta localidad, como demuestran los grandes proyectos que se están llevando a cabo, como la construcción del nuevo Hospital de Alta Resolución".

De otro lado, el vicepresidente de Diputación de Almería y diputado de Deportes y Juventud, José Antonio García, ha afirmado que "desde la Diputación seguimos apostando por ofrecer espacios de encuentro que impulsen la participación activa de la juventud almeriense".

"'Juvealmería' es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes compartan ideas, experiencias y proyectos que contribuyan al desarrollo de una provincia más dinámica, solidaria y con futuro y hoy comprobamos que esta realidad es así y que contamos con una juventud comprometida", ha apostillado.