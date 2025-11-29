La Junta pone en marcha mejoras de seguridad vial en la A-334 R4 a su paso por Zurgena (Almería)

Imagen de las obras en la carretera A-334. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ZURGENA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda Dolores Martínez, ha visitado junto al alcalde de Zurgena (Almería), Domingo Trabalón, las obras para la mejora de la seguridad vial que están realizando en la carretera A-334 R4 "Ramal de acceso al Cucador y Overa" concretamente en la Barriada de los Carasoles en el punto kilométrico 1+300 del término municipal de Zurgena. La intervención, ejecutada por la empresa 'Aluvisa Trafic Sistems, S.L.' adjudicataria del contrato de obra por un importe de 48.123,31 euros, consiste principalmente en acometer las obras necesarias para mejorar la seguridad vial mediante la implantación de un paso de peatones regulado por semáforos para cruzar la carretera.

Asimismo, la Junta ha explicado en una nota que se incluye la ejecución de una senda peatonal paralela a la carretera que canalice la circulación de peatones de forma segura hacia el paso y la parada de autobús existente.

Durante la visita, Martínez ha destacado que esta actuación "responde a una demanda vecinal y municipal para incrementar la seguridad en un punto con un importante tránsito de peatones, especialmente en los desplazamientos diarios hacia la parada de autobús". El objetivo es "garantizar cruces más seguros y una movilidad ordenada en un tramo que soporta un volumen creciente de tráfico", ha señalado.

El proyecto incluye también otras actuaciones como reductores de velocidad, nueva señalización y diferentes medidas que buscan que los vecinos y vecinas se muevan con más tranquilidad por la zona. La delegada ha apuntado que "se trata de mejoras para reforzar el cuidado de las personas que más lo necesitan"