Andalucía defiende que interventores, tesoreros y secretarios municipales son cuerpo nacional y no "por nacionalidades"

José Antonio Nieto en el VIII Congreso del Consejo Andaluz de Secretarios, Interventores y Tesoreres de la Administración Local en Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha defendido la unidad del cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros municipales como funcionarios habilitados nacionales cuyas plazas son convocadas por el Estado. "Este cuerpo más que centenario es de funcionarios habilitados nacionales, no un cuerpo de habilitados por nacionalidades", ha afirmado.

En la clausura del VIII Congreso del Consejo Andaluz de Secretarios, Interventores y Tesoreres de la Administración Local (Cosital), celebrado en Jerez de la Frontera, Nieto ha señalado que el hecho de que su proceso de selección sea homogéneo en todo el país asegura "que cualquier ciudadano en cualquier ayuntamiento de España tenga las mismas garantías jurídicas".

Por ello, según ha indicado la Junta en una nota, ha criticado que el Gobierno ceda las competencias a Cataluña para que pueda convocar sus propias plazas mientras la mitad de los puestos en Andalucía están sin cubrir. "Este cuerpo más que centenario es de funcionarios habilitados nacionales, no un cuerpo de habilitados por nacionalidades", ha subrayado.

En la clausurra del Congreso, el consejero ha explicado que en Andalucía hay actualmente 1.542 plazas de este cuerpo de funcionarios y 713 no tienen titular. "Le hemos pedido por activa y por pasiva al Gobierno resolver esa anomalía de que el 50% de las plazas estén sin cubrir, no debería permitirse en un Estado serio", ha afirmado.

En este sentido, frente a esta situación, ha recordado el acuerdo bilateral entre el Gobierno de España y Cataluña para cederles las competencias en la materia y que puedan convocar sus propias plazas de secretarios, interventores y tesoreros municipales, lo que "destruye la coherencia y la unidad" de este cuerpo de funcionarios que "nace hace más de cien años como un cuerpo de habilitados nacionales".

Además, en su intervención, el consejero se ha referido a la colaboración de Cosital con la Consejería para el desarrollo e implantación de Catálogo electrónico de procedimientos de la Administración Local (cep@l). Una herramienta que la Junta ha puesto a disposición de las entidades locales para impulsar su digitalización y facilitar a los ciudadanos y las empresas los trámites con los ayuntamientos, unificando documentación y formularios.

Cep@l incluye más de 450 procedimientos relacionados con el padrón, las licencias de actividad o los permisos de obras. Para ello, la colaboración de Cosital ha sido fundamental para garantizar la seguridad jurídica de su contenido y, lo sigue siendo, para actualizarlo ante los cambios normativos y extender su implantación en los ayuntamientos. ç

Finalmente, junto a los avances que las nuevas tecnologías permiten para simplificar los trámites administrativos, Nieto ha defendido el papel de estos funcionarios. "Está muy bien la Inteligencia Artificial, pero hace falta inteligencia humana para fijar criterios jurídicos y garantizar el cumplimiento de las normas en la Administración Local", ha señalado.

Así, ha afirmado que la presencia de secretarios, interventores y tesoreros en los ayuntamientos "es vital" para los alcaldes, sobre todo en municipios pequeños donde sin ellos "se ven desprotegidos cuando toman decisiones que son trascendentales". Los funcionarios habilitados nacionales "son los garantes de que la gestión de los alcaldes y concejales es ajustada a derecho", ha concluido.