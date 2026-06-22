Andalucía dotará a sus centros de salud con equipos de cirugía mayor ambulatoria para operaciones leves

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, interviene en el acto inaugural del Centro de Salud Esperanza de la Yedra de Jerez de la Frontera (Cádiz). A 22 de junio de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Andalucía va a incorporar equipamiento médico de última tecnología capaz de albergar cirugía mayor ambulatoria a su sistema de centros de salud para poder atender en ellos operaciones leves que no necesiten del ingreso del paciente y que, además, eviten desplazamientos más largos hasta los hospitales de referencia.

Así lo ha anunciado el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra, en Jerez de la Frontera (Cádiz), que será precisamente el primero de toda Andalucía en incorporar este equipamiento.

En una nota, la Junta ha señalado que esta nueva infraestructura sanitaria que ha supuesto una inversión de 9,5 millones de euros, obra de la empresa adjudicataria Vialterra y levantada sobre el antiguo edificio de Díez-Mérito, ubicado en el centro de la localidad gaditana, rehabilitado y recuperado para uso sanitario tras años de abandono.

"Andalucía cuenta desde hoy con un nuevo centro de salud que sin duda será único, pionero, todo un referente en atención primaria por su cartera de servicios y su tecnología punta", ha manifestado el presidente, quien ha hecho hincapié en que va a convertirse en el primero de toda la comunidad equipado para albergar cirugía mayor ambulatoria, para atender ciertas intervenciones quirúrgicas que no necesiten hospitalización.

Un hito, ha continuado, "que se suma a la transformación sanitaria que venimos haciendo en Andalucía, y en concreto, en la provincia de Cádiz".

"Estamos en una de las infraestructuras de atención primaria mejor equipadas de las que hemos abierto en los últimos años en nuestra tierra. No solo para reforzar las especialidades que ya existían, sino para dar nuevos servicios. Entre ellos, en un futuro, uno de sus elementos más innovadores, la cirugía mayor ambulatoria. Serán muchos los jerezanos que podrán resolver algunas intervenciones, como por ejemplo en ojos y piel, sin ingreso hospitalario. Sin desplazamientos", ha añadido Moreno, que además ha resaltado el "hito urbanístico" que supone el hecho de haber rehabilitado un edificio que se había convertido "en un punto negro del centro de la ciudad" de Jerez.

El nuevo Centro de Salud Esperanza de la Yedra es la última infraestructura en entrar en funcionamiento de las previstas en el Plan Renove sanitario que el Gobierno andaluz viene desplegando en los últimos meses. Un plan de inversiones que desde 2019 a 2025 acumula ya cerca de 2.900 millones de euros y que supone "una apuesta por modernizar la sanidad pública jamás visto ni en Andalucía, e incluso ni en España", ha resaltado Moreno.

El presidente ha aseverado que Andalucía tiene hoy 116 nuevas infraestructuras sanitarias, entre ellas 34 nuevos centros de salud, siete hospitales y 15 Hospitales de Día, 20 consultorios y 23 Centros de Atención Temprana.

"Cada obra o nuevo centro es un paso más en el camino hacia una sanidad pública andaluza ejemplo de transformación en España. En infraestructura y gestión. Un camino que requiere nuevas reformas y vamos a continuar recorriendo", ha finalizado Moreno.