Andalucía sitúa la artesanía en el centro de sus políticas ante el riesgo de desaparición del 68% de los oficios

CÁDIZ 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha apostado por recuperar los oficios artesanos y garantizar el relevo generacional en este sector. En este sentido, ha subrayado la necesidad de "situar la artesanía en el centro de las políticas culturales, económicas y sociales", especialmente a la luz de los datos recogidos en el 'Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía', un diagnóstico elaborado por su departamento, que alerta de que un 68% de los oficios artesanales están en riesgo de desaparecer, principalmente por las dificultades en la transmisión de conocimientos.

Blanco ha hecho estas declaraciones durante la clausura del acto de entrega de los VIII Premios de la Artesanía de Andalucía, celebrado este jueves en Cádiz, un evento que también ha servido como marco para la presentación oficial del citado estudio. En este contexto, la consejera ha recalcado que la artesanía "no es solo identidad o tradición, también es empleo, arraigo y oportunidades de futuro para los pueblos".

Asimismo, ha subrayado que "la artesanía andaluza vive un momento de gran visibilidad en la moda, el diseño y el turismo cultural, pero su continuidad está seriamente amenazada si no logramos garantizar el relevo generacional", al tiempo que ha recalcado que la artesanía "no es un oficio del pasado, sino una profesión con futuro, creativa y sostenible".

'El Libro Rojo de la Artesanía en Andalucía', que ya se encuentra disponible en formato digital en la web de la Consejería de Empleo, analiza en profundidad las causas de la "fragilidad" del sector y plantea propuestas para asegurar su futuro. Junto a la "falta" de relevo generacional, el estudio identifica como principales amenazas, "la escasa visibilidad de la producción artesana y la competencia de los mercados industriales".

El Gobierno andaluz impulsa este ámbito a través del IV Plan para el Fomento de la Artesanía de Andalucía, con 14,4 millones de euros destinados al crecimiento, la competitividad y la consolidación de este sector, con ayudas concretas como las destinadas a la transformación digital de las pymes comerciales y artesanas (siete millones); la dinamización de la actividad a través su asociacionismo (1,85 millones); y la promoción del comercio de proximidad y la artesanía de la zona desde los ayuntamientos y las entidades locales (1,43 millones).

El sector artesanal andaluz ocupa a 20.000 personas en más de 7.000 empresas (el 18% del total nacional), con 159 oficios catalogados, más de 2.500 talleres, once Zonas de Interés Artesanal y 95 Maestros y Maestras Artesanos reconocidos oficialmente.

VIII PREMIOS A LA ARTESANÍA DE ANDALUCÍA

Estos galardones, convocados por la Consejería de Empleo, reconocen a empresas y profesionales artesanos andaluces por su aportación al desarrollo del sector y distinguen la innovación, creatividad, compromiso medioambiental, promoción y comercialización en el ámbito de la artesanía. En esta edición, el jurado ha decidido otorgar el Premio a la Artesanía a Ana Martínez Martínez (Bubión), por su labor en la preservación del tejido tradicional en bajo lizo de la Alpujarra granadina. Con una trayectoria artesanal de más de 36 años vinculada a la Tejeduría, fue reconocida como Maestra artesana en 2012 y su taller es Punto de Interés Artesanal desde 2016.

Alejandro Carrero Fernández (Córdoba) ha recibido el Premio Andaluz a la Obra Singular, por 'El Rosal', distinguida como la mejor pieza de artesanía, original e inédita, que conjuga en su elaboración la creatividad, el diseño y el respeto por las técnicas de la joyería tradicional. Realizada en plata de ley, con baño de oro de 24 kilates, destaca su excelente representación de la planta y el gran cuidado que aplica en sus detalles, que complementa con una esmerada representación de pequeña fauna de los jardines.

María Esther Moreno Martínez (Úbeda), ha sido galardonada con el Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía por su proyecto de cerámica contemporánea que aúna la tradición artesanal y la innovación tecnológica, con la integración de nuevas técnicas como la impresión 3D. Doctora en Bellas Artes, impulsa el trabajo colaborativo con artesanos de diferentes disciplinas --cestería, carpintería y pigmentación natural-- resignificando la artesanía y expandiendo su alcance a nuevos lenguajes y mercados.

Finalmente, el Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía ha recaído en Cristóbal Donaire Barea, 'Balcris' (Jerez de la Frontera), por su labor de divulgación y difusión, contribuyendo al prestigio y visibilidad de la artesanía andaluza en la sociedad. Con más de 25 años de trayectoria internacional en el ámbito de la pintura y la escultura, sus obras se distinguen por el empleo de colores intensos y por la inspiración que encuentra en la tauromaquia, la cultura española, Andalucía y la impronta artística de Picasso.