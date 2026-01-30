Andalucía supera las 3.700 incidencias por las fuertes lluvias y mantiene 35 carreteras cortadas

Archivo - Incidencias en la capital malagueña con motivo de las precipitaciones. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este viernes tras la reunión del Comité de Operaciones en Jerez de la Frontera (Cádiz) que "la madrugada ha discurrido tranquila y sin incidencias de gravedad". El temporal que comenzó el pasado martes con el paso de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin' ya ha dejado en Andalucía 3.756 emergencias coordinadas por el 112 y mantiene 35 carreteras cortadas

En cuanto a la situación en el Guadalete, a su paso por Jerez, el consejero ha precisado que "la lámina del río se ha mantenido estable durante esta noche. Es cierto que no ha crecido, pero en toda la noche solo ha bajado tres centímetros". En estos momentos se encuentra en 6,22, por lo que "las próximas horas serán cruciales y hay que seguir manteniendo una intensa vigilancia", ha precisado Antonio Sanz y recogido la Junta en una nota de prensa.

El titular de Emergencias ha informado, asimismo, que "la atención además de Jerez está en la sierra, concretamente en Benamahoma y Alcalá del Valle. Los accesos a ambas localidades están afectados y ante la posibilidad de que puedan quedar aisladas, se va a montar un dispositivo de seguridad en cada una de ellas con sanitarios, bomberos y Cruz Roja para garantizar la atención a la población en caso de emergencia".

El consejero ha pedido que durante los próximos días se eviten los desplazamientos en la zona de la sierra. Además, se va a restringir el acceso de visitantes. Sanz ha instado a la prudencia y a la responsabilidad: "La situación es muy complicada y las previsiones meteorológicas la acentúan ya que, para la próxima semana, sobre todo a partir del miércoles, se esperan lluvias intensas".

Cádiz es la provincia con más avisos contabilizados con un total de 826 incidencias coordinadas. A continuación, se sitúa la provincia de Sevilla con un total de 669 y le siguen Jaén (556), Granada (468), Almería (392), Málaga (352), Córdoba (312) y Huelva (181). El viento ha sido la causa mayoritaria con 1.776 avisos recibidos al teléfono 112 debido a la caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias, así como el desplazamiento del mobiliario urbano.

Las incidencias de tráfico relacionadas con la red viaria debido a balsas de agua e inundaciones por arroyos desbordados y desprendimientos de tierra se han elevado a 946, mientras que se han atendido 538 avisos por anegaciones en viviendas y garajes, así como algunos rescates de vehículos. La Dirección General de Tráfico ha confirmado que 35 carreteras permanecen cortadas, 32 por inundaciones y tres por acumulación de hielo y nieve. La mayoría de los cortes se han producido en vías de la provincia de Cádiz (24), seguida de Granada (seis), Jaén (tres), Málaga (una) y Sevilla (una).

Las 24 carreteras cortadas por anegaciones en Cádiz son la A-2075 en Rota, la A-2101 en Castellar de la Frontera, la A-2103 en Guadiaro, la A-2202 en El Guijo, la A-381 en las salidas de la vía en Los Repastaderos, la CA-3101 en Machamudo Alto-Añina-Polilla, la CA-3102 a su paso por Jerez, la CA-3104 en Guadalcacín, la CA-3110 en La Ina-Los Repastaderos, CA-3113 la Carretera Al Portal-Los Repastaderos, la CA-4107 en Torrecera-Los Isletes, la CA-5101 a su paso por La Garrapata-Gibalbín, la CA-6101 en término de Bornos-Coto de Bornos, la CA-6105 en Los Barrancos-Ermita de Las Montañas, en Alcalá de los Gazules está cortada la CA-6200, la CA-8200 y CA-9200 en Los Ángeles, la CA-8201 a la altura de Jimena de la Frontera, la CA-9101 en Olvera, la CA-9104 en Grazalema, CA-9120 en Torre Alháquime, la CA-9208 a su paso por Algeciras, la CA-9209 en Algeciras-Los Barrios y la CA-9210 en Pedro Valiente.

En la provincia de Córdoba queda cerrada a causa de las lluvias la CO-4207 en Jarata-La Zarza y en el caso de Granada no se puede circular por la A-336 en Anzola, GR-3401 en Zujaira y la GR-4402 en la Estación de Huétor-Tájar. En Málaga permanecen cerradas la MA-8302 en Estepona-Genalguacil y en Sevilla, la SE-4104 a la altura de Alcolea del Río. En Jaén, el temporal ha obligado al corte de la A-319 en Coto-Ríos y la A-6000 en Mengíbar. En estos momentos, otras tres carreteras están en nivel negro a causa de la nieve y placas de hielo: la AL-5405 (entre Granada y Almería), junto con la A-395 (entre kilómetros 32 al 39) y la A-4025 ambas en Sierra Nevada.