Antonio Sanz destaca la normalidad y buena coordinación del Plan Romero 2026

1088887.1.260.149.20260520132041 Antonio Sanz explica cómo transcurre el Plan Romero 2026 en el PMA de Sanlúcar de Barrameda. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha destacado este miércoles el normal desarrollo del Plan Romero 2026 tras las dos primeras jornadas de activación del operativo especial diseñado para garantizar la seguridad de los rocieros durante los caminos hacia El Rocío.

Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Bajo de Guía, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), el consejero ha señalado que "el Plan Romero está funcionando con normalidad y según lo previsto, con la eficacia y la enorme profesionalidad que caracteriza a los efectivos implicados en los cuatro despliegues, más de 1.400 en la provincia gaditana".

En este sentido, ha recordado que el Plan Romero se activó el pasado lunes y que este martes quedaron plenamente operativos los centros neurálgicos de coordinación activados en Caminos en Sevilla y de Cádiz, tras la puesta en marcha de los Puestos de Mando Avanzados de Villamanrique de la Condesa y Bajo de Guía.

Asimismo, ha anunciado la entrada en funcionamiento, a las 15,00 horas de este miércoles, del nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) de la aldea de El Rocío, que contará con sala de operaciones y el nuevo Centro de Atención Principal (Hospital de la Aldea) estrenado este año gracias al terreno cedido por el Ayuntamiento y a la cofinanciación entre la Junta de Andalucía y Fondos Europeos.

"El Cecopi se pone en marcha para dar respuesta a cualquier contingencia que pueda suceder en la aldea almonteña con la llegada de la Hermandad Matriz esta misma noche y con ella el resto de las filiales a lo largo de las próximas jornadas", ha detallado el consejero.

INCIDENCIAS COORDINADAS

Desde la activación del Plan Romero el lunes hasta primera hora de la mañana de este miércoles, EMA 112 ha gestionado un total de 26 emergencias, la mayoría de ellas debido a incidencias de tráfico, consultas informativas de las propias filiales y asistencias sanitarias. Esto supone un incremento del 36,84% con respecto al mismo periodo de la edición anterior, cuando fueron 19 las incidencias coordinadas.

Hasta el momento, la provincia que ha registrado un mayor número de avisos al teléfono 112 ha sido Sevilla, con un total de 16, le sigue Huelva con nueve y, por último Cádiz, donde solo se ha gestionado un aviso desde el inicio del dispositivo.

En este sentido, según ha indicado la Junta, las incidencias más relevantes desde la activación se produjeron este martes y fueron la caída de un caballista de 40 años en la aldea de El Rocío, junto a la hermandad de Gibraleón, que fue evacuado al hospital Infanta Elena Huelva y otro varón de 31 años (que acompañaba a la Hermandad de Córdoba) que resultó herido por la patada de un mulo en Alcalá de Guadaíra. Los servicios sanitarios lo evacuaron al Hospital de Alta Resolución de Utrera.

MOVIMIENTO DE HERMANDADES

La Junta ha recordado que este miércoles han iniciado su camino un total de 35 hermandades, que unidas a las 54 que ya estaban peregrinando elevan a 89 las filiales bajo la supervisión del Plan Romero. Por su parte, la Hermandad Matriz de Almonte sale también este miércoles y será la primera en llegar por la noche a la aldea.

Así, por los Caminos de Sevilla inician su camino Aznalcázar, Baeza, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Cerro del Águila, Dos Hermanas, Espartinas, Gelves, Gines, Huévar del Aljarafe, La Puebla del Río, Las Palmas de Gran Canaria, Los Palacios y Villafranca, Macarena, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Santiponce, Sevilla el Salvador, Triana y Umbrete.

Por su parte, por Caminos de Huelva emprenden peregrinación Cartaya, Emigrantes, Escacena del Campo, Gibraleón, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, San Juan del Puerto, Palma de Mallorca, Trigueros y Badajoz, mientras que por los Caminos de Cádiz comienzan su tránsito las tres hermandades que cruzan hacia Doñana desde Bajo de Guía, que son Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

DESARROLLO DE LOS EMBARQUES

En este sentido, según ha indicado la Junta, la jornada de embarque desarrollada este martes transcurrió con normalidad y sin incidencias destacadas, cruzando 3.183 personas. Por su parte, este miércoles, a las 7,30 horas, comenzó el embarque de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda y a las 11,00 horas realizó el cruce de su Simpecado. Está previsto que la Hermandad de El Puerto de Santa María efectúe su paso a las 15,30 horas y Jerez de la Frontera a las 17,00 horas.

Antonio Sanz ha agradecido la implicación de las hermandades y de los propios romeros en la conservación del entorno natural y en la protección de espacios sensibles como Doñana. "El Rocío se vive mejor cuando se cuida", ha afirmado el consejero, que ha realizado un llamamiento a seguir los consejos de EMA 112 para prevenir riesgos.

Además, también ha puesto en valor el esfuerzo realizado para garantizar el bienestar animal durante el camino, insistiendo en la necesidad de extremar las precauciones para asegurar la hidratación, el descanso y la atención veterinaria de los animales.

TECNOLOGÍA AVANZADA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

El consejero ha subrayado que el operativo constituye "un ejemplo de colaboración institucional que trabaja como una sola familia para que todo transcurra con normalidad y seguridad".

En este sentido, ha explicado que el PMA de Bajo de Guía incorpora las unidades de despacho REJA, fundamentales para garantizar las comunicaciones en las zonas sin cobertura del camino gaditano, así como el sistema Es-Alert, sistemas de localización avanzada de teléfonos móviles y seguimiento GPS de las hermandades filiales. Además, el dispositivo vuelve a incorporar tecnología wifi inteligente para el control de aforos y flujos de movimiento, permitiendo anticipar incidencias y mejorar la capacidad de respuesta.

"La tecnología, cuando se pone al servicio de las personas, se convierte también en una forma de acompañar, porque ese es precisamente el espíritu de este Plan Romero: estar cerca de los romeros", ha señalado Antonio Sanz.

CAMINOS CARDIOASEGURADOS Y REFUERZO SANITARIO

Finalmente, ha recordado que el Plan Romero mantiene este año los caminos de Cádiz cardioasegurados mediante la distribución de 25 desfibriladores en la provincia y 127 en el conjunto del operativo. La EMA ha formado además a 58 personas del operativo gaditano y a 161 en el total de los cuatro despliegues en el manejo de desfibriladores y técnicas de soporte vital básico.

Asimismo, se han entregado por segundo año consecutivo 27 unidades REJA para las filiales de los Caminos de Cádiz y 25 extintores destinados a intervenir ante posibles conatos. En materia sanitaria, el dispositivo dispone de puntos asistenciales en Sanlúcar de Barrameda, Marismillas y Palacio de Doñana.

Este año se ha reforzado la atención sanitaria en Marismillas y Palacio, ampliando además sus horarios respecto a ediciones anteriores y el operativo sanitario incorpora además un Vehículo de Apoyo Logístico con capacidad para atender hasta 50 pacientes, UVIs móviles, ambulancias todoterreno, quads sanitarios, un vehículo de intervención rápida y otro especializado en apoyo a la sanidad ambiental y alimentaria. A ello se suma el apoyo aéreo de helicópteros con base en Sevilla y Jerez para evacuaciones urgentes.