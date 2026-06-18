Antonio Sanz destaca el papel de los oncólogos en la innovación y la asistencia sanitaria en Andalucía

1097473.1.260.149.20260618142726 El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, interviene en el acto inaugural del XIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado junto a la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, el XIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM), donde ha asegurado que se trata de una cita "de enorme importancia para el trabajo que se realiza desde el sistema público de salud de Andalucía y, por tanto, para todos los andaluces".

"El cáncer es uno de los principales problemas de salud pública a los que nos enfrentamos desde los sistemas públicos de salud", de ahí la necesidad de "seguir impulsando la calidad de la atención oncológica en Andalucía de la mano de los profesionales que trabajan en nuestro sistema público y que han convertido a nuestra comunidad en referente de eficacia, calidad y humanidad a nivel nacional", ha manifestado Sanz.

Según ha informado, en Andalucía la incidencia estimada de esta enfermedad para el año 2026 es ya de unos 50.000 casos (57,4% en hombres y 42,6% mujeres) y la mortalidad supera las 18.000 defunciones. El cáncer en Andalucía, ha explicado, "es la primera causa de muerte en varones y la segunda en mujeres, siendo el cáncer de pulmón la principal causa de muerte por cáncer". Una realidad "que exige decisiones políticas firmes, planificación y, sobre todo, gestión eficaz", ha añadido.

"Mientras el mundo (y así lo advierte la Organización Mundial de la Salud) se enfrenta a un incremento del 60% en la incidencia del cáncer en las próximas décadas, no todos los gobiernos responden con la misma determinación", ha afirmado el consejero, que ha manifestado que aunque "aún queda mucho por hacer, es justo reconocer también todo lo que se ha avanzado". En este sentido, ha recordado que Andalucía cuenta desde el año 2021 con una herramienta fundamental: la Estrategia de Cáncer en Andalucía.

Con esta estrategia como hoja de ruta, ha asegurado Antonio Sanz, se ha avanzado, entre otras cuestiones, en materia de prevención. Así, ha recordado que en estos años "se ha implementado dos nuevos programas de cribado: el cáncer de colon y el cáncer de cérvix". "También hemos ampliado la edad para el cribado de mama incorporando hace unos meses, además, el acto único en aquellos casos de alta sospecha de cáncer", ha añadido.

En la misma línea, ha apuntado, "se ha puesto en marcha un plan para reforzar los cribados con 101 millones euros y la contratación de 705 profesionales". Otro paso importante en materia de prevención, ha dicho Antonio Sanz, "ha sido la vacunación para prevenir el cáncer relacionado con el virus del papiloma humano". "Hoy en Andalucía son 738.625 los jóvenes de entre 12 y 21 años que han recibido ya la vacuna (341.830 chicos y 396.795 chicas)", ha apuntado.

IMPULSO PARA MEJORAR LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN A LOS PACIENTES

Desde 2019, la inversión en equipos oncológicos se ha multiplicado por seis en Andalucía, un 426% más en comparación con el periodo anterior. Además, la plantilla de profesionales especializados ha crecido un 30% y Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor número de ensayos clínicos, ha indicado.

En lo que a tratamientos se refiere, ha dicho Antonio Sanz, "se ha impulsado las terapias CAR-T para pacientes con cáncer hematológico, incorporado en la cartera de servicios el dispositivo TT-Fields para los tumores cerebrales y pronto se contará con centros de protonterapia en Sevilla y en Málaga". Asimismo, ha señaado que "se ha incorporado mejoras en lo que se refiere a la detección del cáncer una vez se confirma la sospecha reforzando la conexión entre Atención Primaria y Hospitalaria, algo que está permitiendo reducir los tiempos diagnósticos".

El consejero ha adelantado que muy pronto se dará un paso más con la incorporación de los profesionales de Primaria a los subcomités de tumores, que permitirá impulsar esa atención multidisciplinar". Asimismo, ha indicado que otra de las cuestiones en las que está "volcado" el Gobierno andaluz es en el abordaje del cáncer infantil, que arroja ya datos de supervivencia de cerca del 83%. Ahora, "es prioritario reducir las secuelas y riesgos derivados tanto de la enfermedad como de los tratamientos", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado el impulso a la Red Andaluza de atención al cáncer infantil y de la adolescencia que "va a permitir prestar una atención homogénea y de calidad a todos los niños, vivan donde vivan". También se garantiza ya "el derecho de los padres a cuidar a sus hijos en casa con la atención telefónica 24 horas y los cuidados paliativos".

Por último, Antonio Sanz ha subrayado "la importancia de la humanización de la atención de los pacientes y sus familias" y ha recordado que Andalucía cuenta con un Protocolo Andaluz de Atención al Paciente Largo Superviviente de Cáncer, "que refuerza la atención a las personas que ha superado un proceso oncológico, pero necesitan un seguimiento estructurado, coordinado y adaptado a sus necesidades".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su agradecimiento a la Sociedad Andaluza de Oncología Médica por haber elegido la ciudad como sede de esta cita y ha destacado el trabajo que realiza esta sociedad en la atención a las personas que padecen esta enfermedad, ya que "cuidan de las personas que sufren cáncer y también de sus familias y esa es la humanización de la sanidad, de la salud, es lo esencial".