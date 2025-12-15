El Área Sanitaria de Jerez (Cádiz) celebra la Navidad con más de 60 actividades para sus pacientes

Actividad de musicoterapia en el Hospital de Jerez de la Frontera dentro de las actividades diseñadas por la Navidad - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluza de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, está inmersa en su programa navideño, que este año reúne más de 60 actividades dirigidas a pacientes, familiares y profesionales con el objetivo de "llenar de ilusión y acompañamiento" los centros sanitarios durante estas fechas.

La programación, que comenzó el pasado 2 de diciembre y se extenderá hasta el 9 de enero, incluye talleres infantiles, actuaciones musicales, visitas de asociaciones, cuentacuentos, actividades comunitarias, zambombas, lectura solidaria, entrega de postales navideñas, un Belén Viviente cardiosaludable y las visitas de Papá Noel, la Cartera Real y los Reyes Magos, entre muchas otras iniciativas, ha detallado la Junta en una nota.

Las actividades comenzaron con propuestas destinadas a los pacientes pediátricos del Hospital Universitario de Jerez, como la decoración de la ludoteca, talleres de cuentos navideños, magia, visitas de la Policía Nacional y de la Fundación Abracadabra y acciones organizadas por diversas asociaciones. Ahora, continúan desarrollándose estos días con talleres en diferentes unidades, actuaciones de los Payasos Sanadores, sesiones de musicoterapia en las unidades de Oncología, Diálisis, Onco-Hematología y UCI, villancicos en varias zonas del hospital, manualidades de Navidad, lecturas solidarias y actividades con voluntariado, clubes deportivos y colectivos sociales.

Entre el 18 y el 22 de diciembre tendrán lugar algunos de los momentos "más especiales" de la programación, como la zambomba navideña, la entrega de premios de postales navideñas en Pediatría, un Belén Viviente cardiosaludable o las diferentes visitas de asociaciones y entidades locales. Además, en estas fechas se producirá el fallo del concurso navideño del Área en Atención Primaria y Hospital.

A partir del 23 de diciembre y hasta el 9 de enero se sucederán actividades como la tradicional carta a los Reyes Magos en el hospital de día y la ludoteca, la visita de Papá Noel el 24 de diciembre, la entrega de postales en el Hospital de Jerez, los cuentacuentos de Cruz Roja, la llegada de la Cartera Real, el Fin de Año en la ludoteca, la visita de los Reyes Magos el 2 de enero y la entrega de regalos en el hospital de día el 9 de enero.

Como cada año, el Área Sanitaria ha preparado menús especiales para los pacientes hospitalizados en los días señalados de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y la festividad de Reyes. Entre las propuestas se incluyen platos tradicionales, postres navideños, uvas de la suerte y desayunos especiales como los churros con chocolate del 1 y el 6 de enero, así como el tradicional roscón.

Desde el Área han resaltado que mantienen su apuesta por el concurso navideño dirigido al personal, una iniciativa que fomenta la creatividad, la cohesión entre los equipos, el uso de materiales reciclados y el respeto a la diversidad. Según las bases, se valorarán aspectos como la originalidad, la inclusión, el uso de materiales reutilizados, la implicación del equipo y la calidad estética de la obra. El jurado dará a conocer a los equipos ganadores el 19 de diciembre y la entrega de premios tendrá lugar el 21 del mismo mes.

Con este programa, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ha reafirmado su compromiso con la humanización de la asistencia sanitaria y con la creación de entornos más acogedores para pacientes, familias y profesionales durante unas fechas especialmente significativas.