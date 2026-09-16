Arranca la construcción de un centro de cría para la cerceta pardilla en el Zoobotánico de Jerez (Cádiz)

Archivo - Ejemplares de cerceta pardilla - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha iniciado las obras de construcción del centro de cría para la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz), unas instalaciones que supondrán una inversión de casi 200.000 euros y tendrán un plazo de ejecución de dos meses.

La actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito en noviembre de 2025 entre el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Jerez para el desarrollo de actuaciones de conservación ex situ de esta ave acuática, considerada el pato más amenazado de Europa, como ha indicado la Junta en una nota.

Esta ave está declarada en peligro de extinción en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas y es una de las ocho especies en situación crítica por orden ministerial.

La cría ex situ es aquella que se desarrolla fuera del medio natural y bajo cuidados especializados. Así, el nuevo centro ofrecerá un espacio específico para el programa de cría en cautividad y refuerzo de poblaciones con la puesta en libertad de los ejemplares nacidos en cautividad.

Para incrementar el número de individuos y las condiciones de los animales a liberar, las dependencias contarán con tres recintos de cría, que ascenderán a seis en un futuro, y un aviario.

Los recintos de cría, destinados a albergar a los ejemplares progenitores, se ubicarán en una zona tranquila, alejada de la actividad principal del centro y aislada visualmente del exterior. Cada una de estas instalaciones podrá albergar a una o dos parejas, dado el carácter poco agresivo de la especie. Contarán con un estanque central, zona de campeo, nidales, cajas nido, comederos, posaderos y estructuras protectoras de sombreo.

Sus dimensiones irregulares facilitarán una fase de adaptación previa a su traslado a las localidades de suelta. Será, asimismo, un espacio que hará posible la cohesión con el resto del grupo, con vistas a la introducción de los ejemplares en la vida silvestre.

En el caso del aviario, estará acondicionado para que las cercetas puedan ejercitar la musculatura de vuelo y estará localizado al fondo de la parcela, también en un sector aislado visualmente y con el mínimo contacto humano. Dispondrá de estanque bebedero, zona de campeo, comederos, posaderos y estructuras protectoras de sombreo.

En paralelo, las obras en el Zoobotánico incluyen la adaptación del acceso y las instalaciones de pluviales, fecales, agua y red eléctrica para proporcionar un servicio adecuado.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente participa desde 2021 en el proyecto LIFE de la Unión Europea 'Acciones coordinadas para la recuperación de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) en España', proyecto que coordina el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. Participan en él entidades como SEO BirdLife o ANSE y gobiernos regionales, como el andaluz.

Este proyecto transautonómico contempla la realización de actuaciones de conservación y manejo del hábitat para la especie, incluidas tanto en la estrategia nacional como en los planes de recuperación de las regiones situadas en su área de distribución.

La acción de conservación C4, denominada 'Programa de cría y reforzamiento de poblaciones', se halla entre las medidas que ejecuta la Junta de Andalucía dentro del proyecto LIFE cerceta.

Entre sus objetivos se encuentra eliminar y mitigar las amenazas de la especie, reforzar sus poblaciones mediante un programa de cría en cautividad, mejorar el conocimiento sobre la ecología de la cerceta, integrar sus requisitos ecológicos en las políticas sectoriales y sensibilizar a la población sobre la importancia de la especie y su hábitat.

Respecto a la cerceta pardilla se ha explicado que es un pato pequeño, de plumaje moteado, con el entorno del ojo más oscuro y una elegante cresta en su nuca.

Hasta mediados del siglo XX abundaba en los humedales costeros mediterráneos, pero la degradación de su hábitat por actividades humanas provocó una drástica disminución de su población hasta las 74 parejas en 2020. Esto terminó situándola en el nivel de amenaza en peligro crítico de extinción. Su población en Europa se concentra casi exclusivamente en zonas húmedas de Andalucía, Murcia y Valencia.

Las acciones impulsadas en Andalucía han permitido que el pasado año la región alcanzara las 200 parejas reproductoras de cerceta pardilla, distribuidas en 14 humedales, lo que constituye el mejor dato de toda la serie histórica conocida desde 1991.

Según las previsiones disponibles, en 2026 se van a liberar 416 ejemplares entre los criados en El Acebuche (Espacio Natural de Doñana) y el Zoo de Jerez, y se estima que a principios de 2027 se liberen las correspondientes a la Cañada de los Pájaros.

En el caso concreto del Zoo de Jerez, el recinto ha llegado a alcanzar un total de 406 huevos rescatados de las cajas nido de la Dehesa de Abajo, en La Puebla del Río (Sevilla), Doñana y Trebujena (Cádiz). De esos huevos, un total de 236 ejemplares nacieron en el Zoo y han sido ya liberados.

PLAN DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AVES DE HUMEDALES

Las cifras alcanzadas en la recuperación de la especie se deben también al Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales que desarrolla la Junta de Andalucía, además de otras iniciativas implementadas junto a ayuntamientos y centros de cría especializados.

La cerceta pardilla es una especie especialmente vulnerable a los cambios hidrológicos y a las condiciones climáticas, ya que depende de la presencia de agua estable en momentos muy concretos de su ciclo reproductor. Por ello, su cría en cautividad es "decisiva" para reforzar la población en años complejos, cuando los humedales no mantienen agua suficiente durante el periodo en que se extiende su reproducción.

Entre las principales inversiones destinadas a mejorar hábitats esenciales para la cerceta pardilla y otras aves de humedales, se encuentran las obras de restauración ambiental en Trebujena, por 1,95 millones de euros, para recuperar la funcionalidad hidrológica del paraje; las actuaciones en El Bocón, en Veta la Palma, y en Cerrado Garrido, con una inversión cercana a 150.000 euros; y proyectos para la Dehesa de Abajo y para Punta Entinas-Sabinar, con un presupuesto global de 788.000 euros.

En la línea de la protección de la especie, el Gobierno andaluz trabaja también en la futura Estrategia Andaluza contra la Caza Furtiva, un instrumento de planificación que reforzará la protección de la fauna silvestre frente a una amenaza que afecta especialmente a especies en peligro de extinción.