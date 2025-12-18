La Asociación Arrabal de Cádiz reconoce la labor de la Junta en favor del empleo

Beatriz Barranco y Daniel Sánchez en el reconocimiento de la Asociación Arrabal de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La viceconsejera de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Beatriz Barranco, ha recogido el reconocimiento de la Asociación Arrabal que reconoce la labora de la Junta en favor del empleo en una acto celebrado celebrado en Chiclana de la Frontera (Cádiz), titulado 'Creciendo Contigo', para agradecer a las entidades que han hecho posible el poder cumplir en la provincia 15 años de "compromiso con la mejora de las condiciones sociales y laborales de las personas con mayor vulnerabilidad".

Según ha indicado la Junta en una nota, Barranco, junto al delegado territorial de Empleo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha dado las gracias a la asociación y ha destacado que "las políticas públicas de empleo solo tienen sentido si se traducen en oportunidades reales para quienes más difícil tienen el acceso al mercado laboral", y también ha valorado "la colaboración y la profesionalidad de la asociación en el acompañamiento a estas personas".

Por su parte, Daniel Sánchez, ha felicitado a Arrabal por los 15 años de trabajo comprometido con la provincia y en los que "han sido un compañero necesario para hacer llegar las políticas institucionales a lugares en los que a veces las administraciones no pueden hacerlo solas".

El delegado de Empleo ha podido explicar durante su intervención el conjunto de políticas que la administración autonómica dispone en materia de empleo, respecto a la orientación, la formación, o las ayudas a la inserción de las personas desempleadas y su impacto en el territorio durante los últimos años.

Igualmente, Daniel Sánchez ha informado que la asociación Arrabal colabora a través de los programas Andalucía Orienta, Experiencias Profesionales para el Empleo (EPEs) o el Programa de Proyectos Integrales (T-Acompañamos) para personas vulnerables y para jóvenes. En total, la entidad ha recibido subvenciones por parte de la Consejería de Empleo por valor de 2,9 millones de euros.

La Asociación Arrabal se fundó en el año 1992 en Málaga y tiene una sólida trayectoria en la promoción del desarrollo social y comunitario desde diversos ámbitos, como son la inclusión social, la empleabilidad, la igualdad de oportunidades, el fomento de la participación ciudadana, el emprendimiento y la innovación social, entre otros. En el año 2010, se instalaron en Chiclana de la Frontera y, desde entonces, han realizado en la provincia gaditana múltiples proyectos subrayando el trabajo en red entre administraciones públicas, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.