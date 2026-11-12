La atención sanitaria del consultorio de Lomopardo se traslada por obras al centro de salud de Montealegre en Jerez

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La atención sanitaria del Consultorio de Lomopardo, en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, se trasladará, debido a obras, desde el próximo lunes y hasta el 23 de diciembre el Centro de Salud Montealegre de Jerez, del que depende.

En una nota, la Consejería ha indicado que durante este periodo los pacientes serán atendidos temporalmente de forma presencial en el centro de salud Montealegre de Jerez, conforme a los horarios establecidos, mientras se desarrollan las obras de mejora en el consultorio de Lomopardo, que permanecerá cerrado al público mientras tanto.

Asimismo, durante el periodo de obras, la actividad asistencial del consultorio de La Ina se reorganizará. Así, la consulta prevista los lunes se trasladará a los viernes, concentrándose la atención en horario de mañana de 8 a 14 horas. Se mantendrá la actividad de los martes en su horario habitual.

La gestión de citas se mantendrá a través de los canales habituales, como son Salud Responde, la aplicación y la página web de ClicSalud+, así como en el Centro de Salud de Montealegre.