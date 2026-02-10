La Biblioteca Provincial de Cádiz acoge una charla de la investigadora Julia Pardo sobre la lectura entre menores

Archivo - Biblioteca Provincial de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Provincial de Cádiz, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, se ha unido a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora este 11 de febrero, programando una exposición y una charla a cargo de la investigadora Julia Pardo en la que se abordarán los factores que favorecen que los niños y las niñas disfruten de la lectura.

Esta efeméride tiene el objetivo de promover el acceso y la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, así como para recordar que su participación debe ser fortalecida a nivel global, ha indicado la Junta en una nota.

De cara a esta celebración, a las 12.00 horas se ha programado en la Sala Infantil la actividad titulada 'Investigar sobre medusas: una científica a la que le picó la curiosidad', que está concertada con centros educativos y que va a ser impartida por Laura Prieto, investigadora del CSIC. Ella se va a encargar de explicar al alumnado todo tipo de curiosidades acerca de su investigación sobre estos animales marinos.

Además, a las 18.00 horas, la investigadora de la UCA Julia Pardo ofrecerá una charla divulgativa titulada 'Lectura y motivación lectora', en la que abordará las competencias lectoras, la enseñanza de la lectura y la comprensión lectora, poniendo especial atención en los factores que favorecen que los niños y las niñas disfruten de la lectura.

Esta actividad pondrá especial atención a la educación inclusiva y a metodologías educativas alternativas, como Waldorf o Montessori, desde una perspectiva práctica, dando a conocer una nueva línea de investigación centrada en el autismo. La entrada será libre hasta completar aforo.

Por otro lado, la Biblioteca albergará una exposición bibliográfica con fondos propios, incluyendo las últimas adquisiciones, que van a estar relacionados con esta temática.

Desde la Biblioteca Pública Provincial se ha buscado con estas iniciativas dar visibilidad al trabajo de las mujeres que se dedican a estas áreas, así como crear referentes femeninos y contribuir a la igualdad en el ámbito científico, destacando el papel de la biblioteca como "centro cultural y de desarrollo comunitario de referencia", que "promueve la igualdad de oportunidades y el libre acceso a todo tipo de conocimiento".