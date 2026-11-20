Mercedes Colombo en el XIII encuentro provincial de bibliotecarios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública Provincial de Cádiz acoge el XIII Encuentro Provincial de Bibliotecas Públicas, que reúne en la jornada de este viernes a profesionales de toda la provincia bajo el título 'Redes sociales, inteligencia artificial y WhatsApp para el día a día en bibliotecas públicas'.

Según ha indicado la Junta en una nota, en la apertura, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado la importancia de estas acciones formativas para los bibliotecarios, señalando que "estos encuentros provinciales reúnen a profesionales y gestores culturales de la provincia como punto de encuentro y espacio de formación y actualización profesional para compartir experiencias, coordinar servicios, difundir buenas prácticas y lograr visibilización e impacto social".

Mercedes Colombo, acompañada del delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Millán Alegre y de la directora de la biblioteca gaditana, Elena Sanz, han participado en este encuentro provincial donde se han dado a conocer las últimas herramientas tecnológicas desde un punto de vista muy práctico y aplicables a la realidad diaria de las bibliotecas municipales.

Asimismo, ha afirmado que las bibliotecas públicas viven un momento crucial en la nueva sociedad del conocimiento que se está construyendo, son fuerza viva de la cultura, la información la educación y la inclusión, "por lo que hay que cuidarlas y poner en valor el importante papel que representan ofreciendo a las personas las posibilidades para desarrollar sus capacidades y participar en el progreso de las sociedades en las que viven".

El encuentro ha contado con la ponencia de la Bibliotecaria Enredada, María José Moreno, titulada 'El marketing bibliotecario ya no es opcional', donde ha explicado cómo hacer el trabajo diario más fácil, creativo y eficaz, sin necesidad de ser expertos en tecnología.

Además, ha presentado estrategias y herramientas gratuitas fáciles de aplicar, exponiendo ejemplos prácticos, todo ello dirigido a mejorar la presencia digital de la biblioteca, conectar mejor con la comunidad y ahorrar tiempo en muchas tareas. Igualmete, Moreno también ha impartido un taller práctico sobre el tema protagonista de este XIII Encuentro Provincial de Bibliotecarios.