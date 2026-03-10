El BOJA publica la licitación para poner en uso la Residencia Tiempo Libre de La Línea (Cádiz) por 365.000 euros anuales

Archivo - Residencia de tiempo libre en La Línea de la Concepción (Cádiz) - AYTO LA LÍNEA - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la licitación del procedimiento de constitución del derecho de superficie que desembocará en la revitalización de la Residencia de Tiempo Libre 'El Burgo Turístico', en La Línea de la Concepción (Cádiz) y propiedad de la comunidad autónoma.

Con este procedimiento se avanza en el futuro uso del inmueble, cerrado desde hace años por falta de demanda y con un coste de mantenimiento anual para las arcas autonómicas cercano a los 400.000 euros, ha indicado la Junta en una nota.

La adjudicación del contrato para la gestión de la antigua residencia de Tiempo Libre se realizará por subasta pública, con un canon de licitación mínimo de 365.000 euros anuales, impuestos no incluidos. De esta manera, el ahorro en gastos de mantenimiento más los recursos procedentes del canon de licitación se podrán destinar a servicios públicos para todos los andaluces, como Educación o Sanidad, entre otros.

La Junta de Andalucía conserva la titularidad del inmueble, atribuyendo exclusivamente al adjudicatario la propiedad temporal de las construcciones, edificaciones e instalaciones existentes y de las nuevas que pueda realizar durante 75 años. A este periodo se le podrá sumar una prórroga por consentimiento expreso de ambas partes hasta completar 99 años.

Los interesados en participar en la licitación deberán acreditar un volumen anual de negocios no inferior a cinco millones de euros o un patrimonio neto no inferior a un millón de euros y presentar un estudio de adecuación del inmueble y de implantación de la actividad comprometiendo una inversión no inferior a 15 millones en el inmueble en el plazo de cinco años.

Con esta licitación, el Gobierno andaluz quiere dar un nuevo impulso a la antigua Residencia de Tiempo Libre de La Línea con el objetivo de recuperar este espacio, ponerlo de nuevo en uso y convertirlo en un motor de turismo de calidad, actividad económica y creación de empleo para la zona y para toda Andalucía.

Además, la Junta pretende regularizar la situación del inmueble, que arrastra problemas administrativos desde mediados de los años 90.

El adjudicatario deberá adaptar las instalaciones a la normativa de dominio público marítimo-terrestre y cumplir todas las exigencias en materia de costas, garantizando siempre el máximo respeto al medioambiente.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó en noviembre de 2023 suprimir el servicio de las residencias de tiempo libre, por ser "altamente deficitario", y es que desde el año 2015 supusieron para las arcas andaluzas un gasto de 140 millones de euros. Tras su cierre en 2024, la administración autonómica ha trabajado para la puesta en valor de los distintos inmuebles.

Las solicitudes de participación podrán ser presentadas hasta el 28 de mayo a las 14,00 horas en cualesquiera de los registros de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, o por correo postal.

El acto público de apertura de ofertas económicas se celebrará el próximo 18 de junio en la sede de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía.