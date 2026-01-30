El BOJA recoge la suspensión de las zonas de gran afluencia turística en Jerez (Cádiz)

Archivo - Dos personas caminan por una calle comercial de Jerez de la Frontera (Cádiz). ARCHIVO. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha hecho pública la suspensión de la ejecutividad de la resolución de 21 de julio de 2025 por la que se declaran en el municipio de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos zonas de gran afluencia turística (ZGAT) a efectos de horarios comerciales.

En concreto, estas zonas estaban declaradas en el casco histórico durante Semana Santa y los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, y en todo el término municipal durante la celebración del Gran Premio de Motociclismo de España GP en el circuito jerezano.

Según se indica en el BOJA, recogido por Europa Press, la resolución de la Secretaría General de Empresa y Trabajo Autónomo de 21 de julio de 2025 establecía estas dos zonas en Jerez, una disposición que fue recurrida en octubre de ese año en la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que estableció esta suspensión cautelar.

El 12 de diciembre de 2025, la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla dictaba oficio ordenando "el inmediato cumplimiento" de la medida cautelar adoptada por la Sala Tercera de este mismo Tribunal.

Así, el BOJA expone que mediante resolución de 12 de enero de 2026 de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, se acuerda dar cumplimiento al auto de fecha 29 de octubre de 2025 dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.

La declaración de zona de gran afluencia turística permitía a las grandes superficies a abrir durante domingos y festivos en las fechas establecidas, es decir, durante Semana Santa, el Gran Premio de MotoGP y en carácter general en los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre, algo que provocó las quejas de sindicatos y del propio Ayuntamiento, que solicitaba unos horarios comerciales "dignos" para los trabajadores jerezanos.