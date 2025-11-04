Cádiz se convertirá este mes en un gran escenario sonoro durante el 23 Festival de Música Española

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz se convertirá en un gran escenario sonoro durante la 23 edición del Festival de Música Española, que tendrá lugar del 14 al 23 de noviembre. La cita, organizada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, vuelve a situar la ciudad como "referente en la creación, difusión y reflexión musical contemporánea".

La programación contará con más de 35 conciertos y actividades formativas y de mediación, con una destacada presencia femenina, 24 estrenos absolutos, cuatro programas de recuperación del patrimonio y la participación de 27 artistas andaluces, ha indicado la Junta en una nota.

Además, el festival se abre a todos los estilos, que van de la música clásica y barroca al jazz, el flamenco, la electrónica y el pop-rock y volverá a integrar la música en los espacios más representativos de la ciudad de Cádiz, estableciendo un recorrido sonoro a través del patrimonio y la vida cultural gaditana.

En colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, el Gran Teatro Falla será la sede principal de los conciertos de gran formato. Allí tendrá lugar la inauguración el día 14 con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, dirigida por Lucas Macías, y con la participación del conjunto coral Virelay, con el programa 'España es... ¡de cine!'.

También pasarán por este escenario María Moreno con 'Magnificat' (16 de noviembre), Yllana con el espectáculo 'Maestríssimo (Pagagnini 2)' (19 de noviembre), la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo con 'Farra' (21 de noviembre), Los Estanques y El Canijo de Jerez con 'Lágrimas de plomo fundido' (22 de noviembre), y el concierto de clausura (23 de noviembre) con la Classijazz Big Band y la Orquesta de Mujeres Valparaíso, con 'Compositoras y compositores andaluces de jazz... y Manuel de Falla'.

El Auditorio del Palacio de Congresos acogerá el 15 de noviembre el concierto sinfónico coral 'Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz', de Joseph Haydn, a cargo de la Orquesta Barroca de Cádiz y el conjunto coral Virelay bajo la dirección de Jorge Enrique García.

Por su parte, el Teatro del Títere de la Tía Norica será escenario de conciertos de cámara y formatos íntimos, como Spanish Brass con 'Como el agua del río. Taller de compositoras 20 aniversario' (15 de noviembre), Alonso y las Adelfas con '¿Qué es querer?' (16 de noviembre), Jesús Reina Trío con 'Cruce de caminos' (17 de noviembre), Juan Pérez Floristán con 'BIO, una soirée' (20 de noviembre), Moisés P. Sánchez, Ana María Valderrama y Pablo Martín Caminero con 'Falla imaginado' (22 de noviembre) y Rocío Márquez con 'Himno vertical' (23 de noviembre).

Otro de los espacios por los que transita el festival es la Fundación Cultural Unicaja, que ofrecerá el 18 de noviembre el programa 'París en retratos', a cargo de los Solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla 1741.

La Casa de Iberoamérica por su parte será la sede para recitales y repertorios históricos, como los que ofrece Alicia Naranjo y José Alberto Sancho con 'Tres voces, un legado' (15 de noviembre), Pilar Almalé Quartet con 'Zumo de manzana' (16 de noviembre), Auxiliadora Toledano y Julio Alexis Muñoz con 'Dedicatoria' (18 de noviembre), Pablo Zapico con 'La primera guitarra española' (21 de noviembre), Belén Vaquero & Pérgamo Ensemble con 'La memoria en donde ardía' (22 de noviembre) y Mario Pérez con 'La obra oculta de Felipe Libón' (23 de noviembre).

La programación más experimental se concentrará en el Baluarte de la Candelaria el 15 de noviembre con una nueva edición de Microclima, que en esta ocasión citará a Esplendor Geométrico, Paloma Peñarrubia, Clara de Asís, Clara Brea, Ernesto Rosa y Övernika.

Las propuestas vinculadas a músicas actuales, en colaboración con Campus Rock UCA, tendrán lugar en el Edificio Constitución 1812 durante el primer fin de semana de Festival. Los protagonistas serán Lorena Álvarez y su recital 'El poder sobre una misma' (14 de noviembre), e Hidrogenesse con 'Así se baila el siglo XX' (15 de noviembre).

La actividad y los estrenos desarrollados por la Cátedra Manuel de Falla se celebrarán en el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla con la muestra de las obras creadas en esta edición el 17 de noviembre. Este espacio acogerá así mismo actividades pedagógicas específicas para divulgar el patrimonio musical.

La sede de la Diputación Provincial acogerá 'Diálogo entre siglos', de Hélix Trío (19 de noviembre) y 'Marcadas emociones', con Álvaro Lozano Cames y Miguel Ángel Ortega Chavaldas (20 de noviembre).

Otros dos de los espacios por los que transita el festival serán el Parque Celestino Mutis, escenario el 22 de noviembre de la jornada de música electrónica y convivencia 'Electrolunch', y la Capilla del Colegio del Rebaño de María, que propone el 22 de noviembre el concierto coral 'Un coro para vivirlo' a cargo del Coro EMA Cádiz, diseñado para su acústica íntima.

El Festival de Música Española está organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el Inaem, la Universidad de Cádiz, la Fundación Unicaja y la Diputación Provincial.

La mayoría de los conciertos serán gratuitos, mientras que para las actividades con entrada, los precios oscilarán entre 5 y 20 euros, con descuentos disponibles.