Cádiz pone en valor su patrimonio con más de una decena de actividades por las Jornadas Europeas de Arqueología

Mercedes Colombo presentando las actividades por las Jornadas Europeas de Arqueología. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz, de la mano de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, acogerá una decena de actividades entre los próximos días 10 y 14 de junio en el marco de las Jornadas Europeas de Arqueología, con lo que se busca poner en valor y acercar a los ciudadanos el extenso patrimonio con el que se cuenta en la provincia.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona, ha presentado las jornadas, en las que van a participar los diferentes espacios culturales que dependen de la Junta y que han preparado talleres, rutas guiadas, exposiciones, catas, música y hasta un concurso en diferentes puntos de la provincia.

Según ha indicado la Junta en una nota, Colombo ha resaltado el compromiso del Gobierno andaluz con la salvaguarda del patrimonio y la importancia de seguir acercándolo a los vecinos para así involucrarlos en su conservación. En este sentido, ha defendido el patrimonio arqueológico como "un eficaz recurso de progreso social y económico", agradeciendo el esfuerzo realizado por los distintos espacios culturales para poner en marcha una programación dirigida a todos los públicos y que "sin duda alguna va a permitir acercarse aún más a la historia, conocer quiénes fuimos para comprender mejor quiénes somos".

Las actividades de las jornadas comenzarán este miércoles día 10 en el espacio arqueológico Nueva Gadeira de Chiclana de la Frontera donde, bajo el título de 'Tras las huellas del pasado', los escolares del IES Fernando Quiñones conocerán los restos arqueológicos y el origen de su municipio para luego hacer una actividad creativa en la que imitarán modelos de tendencias en redes sociales a través de los hallazgos arqueológicos observados.

Ya el día 12, las factorías romanas de salazón de Algeciras recibirán a alumnos de tercero y cuarto del FEC San José Virgen de la Palma, que harán una visita guiada y un taller con juegos sobre los trabajos que se hacían en las fábricas romanas de salazón. Además, el público en general podrá visitar estas factorías y participar en un taller junto a un monitor, siendo necesario hacer una reserva previa a través de la web museo@algeciras.es.

Por otro lado, el Archivo Histórico Provincial de Cádiz acogerá, a partir de las 12 horas, una muestra sobre la documentación escrita del caso de un hallazgo y su expolio en el s.XIX. A partir de estos documentos se desarrollará una visita comentada para abordar cómo comenzaron las primeras investigaciones arqueológicas en la provincia, quiénes fueron sus profesionales más destacados y cómo se fragua su estructura institucional hasta la creación del Museo de Cádiz.

En San Fernando, la capilla el Castillo de San Romualdo acogerá a las 20 horas 'Arte sonoro. Arqueología musical del medievo', una cita para el público general en la que los músicos e investigadores Emilio Villalva y Sara Marina, a través de un concierto didáctico y acompañados de instrumentos históricos elaborados a partir de descubrimientos, devolverán el sonido del medievo al interior del castillo. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Por su parte, en Ubrique, el Centro de Interpretación de la Historia 'San Juan de Letrán' acogerá un concurso escolar concertado con alumnos del CEIP de la localidad bajo el título 'Un día en Ocuri', que busca que el alumno imagine y recree mediante relatos la cotidianidad de la ciudad romana de Ocuri partiendo de sus restos arqueológicos. Los trabajos se expondrán en el Centro de Interpretación.

Además, la puerta del Castillo de Santa Catalina de Cádiz será escenario de 'La Caleta: entre la tierra y el mar', una ruta por uno de los paisajes más emblemáticos de Cádiz. Se trata de una iniciativa del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico que se desarrollará a las 19,30 horas y para la que es necesaria la reserva previa

El día 13 el Museo de Cádiz ha preparado un recorrido por las salas de Arqueología titulado 'Aquellos duros antiguos', donde se conocerán las piezas arqueológicas más importantes al tiempo que se desarrollan piezas carnavalescas relacionadas con la Historia y la Arqueología. Esta actividad, para el público en general, requiere reserva previa. Además, este espacio acogerá 'Descubre el yacimiento de Gadir', donde, de la mano de un arqueólogo se va a poder conocer el trazado urbano de uno de los asentamientos fenicios más antiguos de occidente.

Por otro lado, en El Puerto de Santa María, la Ermita de Santa Clara celebrará una cata científica titulada 'In vino veritas', dirigida al público adulto, con reserva previa. Esta actividad transportará a sus participantes a la época romana, recorriendo los detalles del consumo del vino y las distintas técnicas de producción y conservación que existían a través de una cata maridaje científica.

Por su parte en Jerez de la Frontera, desde la Plaza del Mercado, se hará una ruta guiada por el espacio urbano dando a conocer la importancia del pasado medieval de la ciudad. La actividad es para el público juvenil concertada para un grupo Scout.

Además, el enclave arqueológico de Carteia, en San Roque, celebrará 'Descubre el yacimiento de Carteia', una visita guiada que va a incluir el acceso a zonas que no se incluyen en recorridos habituales. Así, con carácter excepcional, se podrá visitar el circo y el teatro romano.

El día 14 Ubrique celebrará de nuevo el concurso escolar 'Un día en Ocuri', fecha en la que el Yacimiento de Gadir de Cádiz volverá a acoger 'Descubre el Yacimiento Gadir'. Además, este mismo día, desde la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz parte la actividad 'Tour Digital Cádiz Medieval', una ruta por el espacio urbano de la ciudad. Para esta actividad, dirigida al público general, se requiere del uso de dispositivos móviles y hay que hacer reserva.