Cádiz reúne a especialistas para abordar la prevención del estrés térmico por calor

Asistentes a la jornada técnica 'Estrés térmico: actuaciones, evaluación, riesgos, análisis territorial y técnicas preventivas' celebrada en Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales (CPRL) de Cádiz, dependiente de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha celebrado este jueves en su sede la jornada técnica 'Estrés térmico: actuaciones, evaluación, riesgos, análisis territorial y técnicas preventivas'.

La jornada ha tenido como objetivo analizar los efectos que las altas temperaturas pueden provocar sobre la salud de las personas trabajadoras y difundir medidas preventivas para minimizar los riesgos asociados al estrés térmico por calor, ha indicado la Junta en una nota.

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para concienciar sobre los riesgos que las altas temperaturas pueden tener en la salud de las personas trabajadoras.

"En una provincia como Cádiz la llegada del verano hace especialmente necesario reforzar la prevención y adaptar las condiciones de trabajo ante episodios de calor cada vez más frecuentes e intensos, sobre todo en sectores como la construcción, la agricultura o la hostelería, así como en aquellas actividades que se desarrollan al aire libre", ha manifestado el responsable andaluz.

Daniel Sánchez ha subrayado que "la información, la formación y la planificación son las mejores herramientas para que empresas y trabajadores puedan afrontar con garantías los episodios de altas temperaturas".

La jornada ha contado con las intervenciones de Susana González Villalba, subinspectora de la Escala de Seguridad y Salud Laboral de la ITSS de Cádiz; Juan Bautista Robert Romero, técnico de prevención de ASPY Prevención; Francisco Gey Barea, responsable del Área de Prevención de Bodegas Fundador; y Valeria Valero Delgado, médica del Área de Vigilancia de la Salud del CPRL de Cádiz.

Sus exposiciones han abordado las actuaciones inspectoras en materia de estrés térmico, la identificación y evaluación de este riesgo, la implantación de medidas preventivas en el ámbito empresarial y el impacto de las altas temperaturas sobre la salud.

Entre los contenidos presentados han destacado experiencias prácticas para la protección de las personas trabajadoras expuestas al calor, especialmente en sectores con actividad al aire libre, así como un estudio sobre la relación entre la mortalidad atribuible a las altas temperaturas durante el periodo estival y la superficie agraria utilizada en las comunidades autónomas españolas entre 2015 y 2025.

La iniciativa ha contado con la colaboración de ASPY Prevención, Bodegas Fundador y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

Se enmarca en la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2024-2028, instrumento de planificación que orienta las políticas públicas de prevención de riesgos laborales en Andalucía y que contempla entre sus objetivos el impulso de iniciativas destinadas a combatir las patologías no traumáticas asociadas al trabajo, reforzando la protección de la salud de las personas trabajadoras frente a riesgos emergentes como el estrés térmico.