Cádiz se suma al Día del Donante de Sangre con colectas especiales y un acto de agradecimiento a donantes

Varias personas donan sangre. ARCHIVO, - Jesús Hellín - Europa Press

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz se va a sumar a la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que tendrá lugar el próximo 14 de junio, con un programa de actividades que incluye colectas especiales en varios municipios y un acto de agradecimiento a donantes y colaboradores organizado por la Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez.

El programa diseñado por el Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de la provincia de Cádiz está destinado a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación de sangre y agradecer el compromiso de las personas y entidades que colaboran de forma altruista con esta causa, como ha indicado la Junta en una nota.

La actividades comenzarán este miércoles 3 de junio con una colecta especial en el Hospital Universitario Punta de Europa en Algeciras, mientras que el viernes 5 de junio será el acto de agradecimiento a donantes y colaboradores organizado por la Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez.

Las actividades continuarán durante la segunda semana de junio con diversas colectas especiales distribuidas por distintos municipios y espacios de la provincia. Entre ellas destacan el lunes 8 de junio las previstas en la Delegación de Fomento de Algeciras, la Casa de la Juventud de Cádiz o la de Jimena de la Frontera.

El martes 9 de junio se han previsto dos colectas especiales, una en los Claustros de Santo Domingo de Jerez, en horario de mañana y tarde, y otra en el Teatro Auditorio de Ceuta en horario de tarde. Ya el miércoles se volverá a repetir colecta en Ceuta, esta vez en horario de mañana, y se ha previsto otra en el Hospital Universitario de Puerto Real.

Para el jueves 11 de junio las colectas tendrán lugar en el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, en colaboración con la Fundación Cádiz CF, que obsequiará a los donantes con entradas para el Trofeo Carranza, así como en los Centros de Participación Activa de Barbate, y de Vejer de la Frontera.

El viernes se prevé de nuevo una colecta en el Estadio Nuevo Mirandilla y otra en la parroquia San García Abad de Algeciras. Además, este día está previsto hacer un reconocimiento a grandes donantes y colaboradores. Por último, el lunes 15 habrá otra colecta en el Hospital HLA Puerta del Sur de Jerez.

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas así como las webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el apartado 'Donar Sangre'.

Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, que es la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la Sanidad Púpública andaluza.