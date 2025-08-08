El Centro de Transfusión de Tejidos y Células de Cádiz organiza colectas de donación de sangre en siete municipios

Archivo - Una persona donando sangre en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de Cádiz ha organizado varias colectas de donación de sangre para la próxima semana en siete municipios de la provincia, además en la Ciudad Autónoma de Ceuta, a donde se desplazará un equipo.

En una nota de la Junta, este centro ha recordado la importancia de donar sangre durante los meses de verano, unos meses donde el número de donaciones desciende en torno a un 20%, mientras que la demanda hospitalaria se mantiene, incluso se incrementa en algunos servicios.

Según se ha apuntado, en Andalucía se necesitan entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios, especialmente para atender a pacientes oncológicos, cirugías programadas, partos y urgencias médicas, añadiendo que "la sangre no se puede fabricar y la única fuente es la donación altruista de la ciudadanía".

Las colectas en la provincia se realizarán en horario de tarde en San Fernando el lunes 11 de agosto, en la sede de la Asociación Jóvenes Cargadores Cofrades, en la calle Santo Domingo; en Cádiz capital el lunes y martes en la Fundación Cajasol y el jueves en el Hotel Playa Victoria; y en El Puerto de Santa María el lunes, en el Complejo Parroquial la Palma, en la calle Almirante Cañas Trujillo.

Además, los profesionales del Centro de Transfusión de Tejidos y Células se desplazarán a Los Barrios el miércoles, donde habrá donaciones en el Centro de Salud. También a Arcos de la Frontera el miércoles en la Asociación de Vecinos Antiguo Palomar, en la calle Juan de Timoneda; en Conil de la Frontera el jueves en el Centro de Salud) y en Chipiona el jueves en el Centro de Salud.

Complementando estas colectas, se ha previsto otra en Ceuta, el martes y miércoles en el Teatro Auditorio Revellín.

Igualmente, están operativos los puntos fijos del CTTC en el Hospital de Jerez, de lunes a viernes laborales de 9,00 horas a 14,30 horas, y en el Puerta del Mar de Cádiz, los mismos días de 09,00 horas a 15,00 horas.

En los primeros siete meses del año, se han registrado en la provincia de Cádiz un total de 18.516 donaciones. Desde la Consejería de Salud y Consumo se ha reconocido "el gran esfuerzo de la ciudadanía" y se ha invitado a quienes aún no han donado a sumarse a este acto solidario que salva vidas.

Los centros de donación de la comunidad autónoma permanecerán abiertos durante todo el verano y se enviarán unidades móviles en distintos municipios para facilitar el acceso.

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado 'Donar Sangre'. Además, se puede acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Los requisitos para poder donar sangre son sencillos, tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, y sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite. Además, es conveniente no ir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico al donante.

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Además, es imprescindible abstenerse de hacer deporte dos horas antes de donar y 24 horas tras la donación.