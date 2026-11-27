Profesionales de la Enfermería en Cádiz premiados en Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cinco profesionales de Enfermería, referentes de centros educativos del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este en la provincia de Cádiz, han recibido un premio por la comunicación 'Del agua al aula: evolución de una estrategia de promoción de la salud y sostenibilidad'.

La iniciativa premiada nació en 2022 con una intervención educativa dirigida a fomentar el consumo de agua como bebida de primera elección entre el alumnado y reducir el consumo de bebidas azucaradas, promoviendo así la importancia del agua como recurso esencial, su uso responsable y la utilización de envases reutilizables para disminuir los residuos plásticos, como ha explicado la Junta en una nota.

Desde entonces, el proyecto ha mantenido su continuidad gracias al trabajo de un equipo de seis profesionales: Aránzazu Urbano, Elisabeth González, Palma Pantojo, Montserrat Pomar y Alejandro Guirado, que han querido mostrar la evolución de una experiencia de promoción de la salud desarrollada desde Atención Primaria en colaboración con los centros educativos.

La comunicación ha sido presentada en la jornada 'La Promoción de la Salud y la Salud Comunitaria en Andalucía en el contexto de la Salud Pública Global. A propósito de los 40 años de la Carta de Ottawa', celebrada recientemente en Granada.

Aquella intervención inicial ha ido evolucionado hacia una estrategia continuada de promoción de la salud que integra la hidratación saludable, la alimentación equilibrada y la sostenibilidad, adaptándose a las necesidades y características de los diferentes centros educativos.

La estrategia se caracteriza por su enfoque transversal, la continuidad de las intervenciones y la participación activa de la comunidad educativa. Entre sus objetivos se encuentran la adquisición de hábitos saludables desde edades tempranas, el uso responsable de los recursos y la reducción del impacto ambiental mediante prácticas sostenibles.

El trabajo premiado recoge esta evolución y refleja cómo una iniciativa educativa puede consolidarse en el tiempo, trascendiendo una intervención puntual para convertirse en una estrategia de promoción de la salud integrada en el entorno escolar. Asimismo, pone de manifiesto la capacidad de las enfermeras referentes escolares para transformar una actividad inicial sobre hidratación en una línea de trabajo compartida, continuada y vinculada a las necesidades de la comunidad educativa.

Para la Junta, el reconocimiento otorgado por el Comité Científico de las jornadas "pone en valor la iniciativa, el compromiso y el trabajo desarrollado por estas profesionales, así como su papel fundamental en la promoción de la salud, la prevención y el fortalecimiento de la salud comunitaria desde Atención Primaria".