El Clúster Marítimo Naval de Cádiz premia a Andalucía Trade por su impulso a la industria naval andaluza

Archivo - La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, presidenta de Andalucía TRADE y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, interviene en el acto. ARCHIVO. - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha sido distinguida con el Premio a la Institución de la IV edición de los galardones CMNC 'José Antonio Rodríguez Poch', un reconocimiento otorgado por el Clúster Marítimo Naval de Cádiz por su papel estratégico en el impulso y desarrollo del sector naval andaluz.

El jurado ha reconocido "el apoyo constante" de la agencia pública andaluza, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, al clúster gaditano y a sus empresas asociadas desde su creación, así como su compromiso con la promoción, desarrollo y proyección internacional del sector naval andaluz, ha resaltado la Junta en una nota.

También ha destacado el jurado, compuesto por la Junta Directiva del clúster, el papel de Andalucía Trade como "agente dinamizador" del tejido empresarial del sector, así como su implicación en iniciativas de internacionalización, consolidándose como "uno de los socios fundadores del propio clúster".

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha agradecido este reconocimiento a una labor que desde Andalucía Trade "era del todo ineludible en su política de impulsar los sectores estratégicos para la economía andaluza".

España, que también es presidenta de esta agencia pública, ha asegurado que "pocos sectores son tan estratégicos como el naval para nuestra comunidad" y que Andalucía Trade "nació para apoyar al tejido empresarial andaluz". En este camino, ha añadido, "la apuesta decidida por entidades como el Clúster Marítimo Naval de Cádiz responde a la búsqueda de socios pertinentes y eficaces sin los que esta tarea sería imposible".

Según ha dicho la consejera, "en el clúster hemos encontrado un compañero de viaje con quien compartimos objetivos y una visión que va más allá, que nace en lo concreto, en las necesidades e intereses de la industria naval andaluza, pero tiene la vista puesta en aportar al conjunto de la economía regional".

En este sentido, ha puesto en valor la reciente iniciativa de los clústeres empresariales Clúster Marítimo Naval de Cádiz, Andalucía Aerospace (Sevilla), Andalucía Logistics (Córdoba) y Railway Innovation Hub (Málaga), que han firmado un acuerdo de colaboración estratégico entre los sectores del transporte avanzado: aeroespacial, ferroviario, naval y terrestre.

"Esta alianza de sectores tractores de la economía andaluza permitirá fortalecer las cadenas de valor industriales y posicionar a Andalucía como referente en materia de Defensa", ha concluido la consejera.

PREMIOS DEL CLÚSTER NAVAL DE CÁDIZ

Los Premios CMNC 'José Antonio Rodríguez Poch' cuentan con una consolidada trayectoria dentro del sector y tienen como objetivo visibilizar el trabajo de aquellas entidades y profesionales que contribuyen a fortalecer la competitividad de la industria naval andaluza, favoreciendo la innovación, la cooperación empresarial y la formación de talento.

Para ello, se distinguen tres categorías. Al premio a la Institución se suma el Premio de Formación, que reconoce a los institutos y centros de Formación Profesional que se hayan distinguido por su participación en la enseñanza de trabajadores para el sector naval de Andalucía y a las empresas que apuestan por los futuros trabajadores, acogiendo a alumnos para prácticas de empresa; y el Premio a la Trayectoria, que reconoce a las personas que a lo largo de su vida profesional han engrandecido el mundo del sector naval de Andalucía.

Con ello se quiere premiar la trayectoria profesional de empresarios que "fueron valientes, emprendieron, fueron adelantados a su época y cuyo legado empresarial continúa hoy en día generando empleo y riqueza en Andalucía en manos de las siguientes generaciones".

Junto al reconocimiento a Andalucía Trade, el jurado ha concedido el Premio de Formación a cuatro centros educativos de la provincia de Cádiz por su compromiso con la Formación Profesional y la empleabilidad en el ámbito naval e industrial. Los galardonados son el IES Virgen de la Esperanza de La Línea de la Concepción, el IES Arroyo Hondo de Rota, el IES San Severiano de Cádiz capital y el Colegio San Juan Bosco Salesianos Campano de Chiclana de la Frontera.

Estos centros han sido distinguidos por su implicación en la formación práctica del alumnado, su apuesta por la Formación Profesional Dual y su contribución a la incorporación de talento cualificado al sector naval andaluz.

Asimismo, el Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en Manuel Ceferino Pérez, en reconocimiento a su papel como impulsor del actual grupo Elecam, por su contribución durante décadas al desarrollo del tejido industrial gaditano y su compromiso con la innovación, el empleo y la formación en el ámbito naval e industrial.

El Clúster Marítimo Naval de Cádiz, fundado en 2015 y compuesto actualmente por alrededor de 80 entidades asociadas, trabaja en la promoción, dinamización y desarrollo del sector marítimo-naval andaluz, así como en la internacionalización y diversificación de sus empresas.

Estos premios se enmarcan en la estrategia del clúster para reforzar la colaboración entre empresas, instituciones y centros formativos, consolidando al sector naval andaluz como un referente de innovación, competitividad y proyección internacional.