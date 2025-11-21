El Congreso andaluz de de Urgencias y Emergencias premia los trabajos de varios sanitarios de Cádiz

Archivo - Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 24 Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) Andalucía, celebrado recientemente en Málaga, ha galardonado al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, así como a tres profesionales del Hospital Universitario de La Línea por distintos trabajos presentados por estos sanitarios gaditanos.

En una nota, la Junta ha detallado que el SUAP del Distrito ha recibido el Premio a la Mejor Comunicación por un trabajo titulado 'Validación de la escala CERB90 para la evaluación de la disnea mediante ecografía pulmonar: resultados preliminares del estudio piloto', coordinado por José Luis Almenara Abellán, médico del SUAP, en colaboración con los investigadores Luis Utor García, Víctor Miguel Rodríguez Domínguez y Alicia Morales Navarro.

El trabajo presenta los primeros resultados de una innovadora investigación en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias, en concreto, la exploración del uso de la ecografía pulmonar a domicilio como herramienta para mejorar la toma de decisiones clínicas y evitar traslados innecesarios al hospital, contribuyendo a una atención más eficiente, segura y cercana al paciente.

El trabajo, que ha obtenido este mismo año una beca de la Fundación Española de Medicina de Urgencias, se desarrolla en colaboración con el Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz (UCA), con el objetivo de perfeccionar la tecnología empleada en la escala CERB90 y potenciar su aplicabilidad clínica.

El distrito ha señalado que este reconocimiento "refuerza el compromiso" del equipo investigador con "la innovación, la calidad asistencial y el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas en el ámbito de las urgencias y emergencias sanitarias".

Por su parte, tres profesionales del Hospital de La Línea de la Concepción han sido galardonadas con el Premio Especial al Mejor Caso Clínico en Urgencias.

Ángela Ramos Fernández, residente de cuarto año de Medicina Familiar y Comunitaria, Lorena del Carmen Jiménez Henríquez, residente de tercer año de Medicina Familiar y Comunitaria, y Orlinda Yohandra Gómez Nieves, facultativa especialista de Urgencias, han presentado la comunicación titulada 'La conciencia en pausa por un desequilibrio invisible'.

Este trabajo describe un caso clínico de coma mixedematoso con fracaso renal agudo en el que la rápida actuación del equipo de Urgencias fue determinante para salvar la vida del paciente, destacando la importancia del diagnóstico precoz, la sospecha clínica y la coordinación multidisciplinar ante patologías poco frecuentes pero potencialmente mortales.

Desde el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este han felicitado a las tres profesionales por "este merecido reconocimiento" que "pone en valor la calidad asistencial y el compromiso del Servicio de Urgencias con la excelencia clínica y la formación continua".