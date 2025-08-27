El consejero andaluz de Justicia apuesta por afrontar la inmigración con "solidaridad" y tratando por "igual" a las CCAA

El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 31 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP-A), ha defendido este miércoles que el "fenómeno" de la inmigración debe abordarse con "solidaridad" desde las comunidades autónomas, pero también que éstas reciban por parte del Gobierno central un trato por "igual", "sin excluir" a ninguna.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita a Chiclana de la Frontera (Cádiz), el consejero de Justicia se ha pronunciado así al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto-ley que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, que la Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que "va a estudiar jurídicamente" si lo recurre.

El titular andaluz de Justicia ha recordado que la cuestión migratoria no forma parte de su "ámbito de competencia", pero ha defendido que "todas las comunidades autónomas tienen que ser tratadas igual", a la vez que "ser solidarias ante un fenómeno como el de la inmigración que ha creado un problema muy importante, muy concentrado en Canarias", ante el que "tenemos que ayudar entre todos y ser solidarios".

En esa línea, el consejero se ha mostrado en contra de "excluir a nadie" en esta respuesta, y de "inventar soluciones particulares que benefician a unos y perjudican a otros", y en ese punto ha criticado que se considere "comunidad fronteriza" al País Vasco y no se reconozca que Andalucía es "frontera sur" de Europa, además de que tiene "frontera física" con Portugal.

José Antonio Nieto ha defendido que "cuando las cosas se hacen con sentido común, con lógica, con buena fe, las situaciones se resuelven", y ha aludido a "las personas que están hacinadas en Canarias", y a "cómo se está teniendo que multiplicar" la administración de dicha comunidad autónoma insular, en un contexto en el que "va pasando el tiempo y no se encuentra una solución" al problema porque, en opinión del consejero, "ha faltado diálogo, acuerdo, consenso y lealtad entre las distintas administraciones".

En esa línea, el titular andaluz de Justicia ha reivindicado la "colaboración y lealtad institucional", y ha abogado por ser "capaces de cambiar el clima que existe a nivel nacional, y de convencernos todos de que desde la lealtad, desde el diálogo, desde el entendimiento", es desde donde "de verdad se consiguen las metas, se consigue que la sociedad confíe en los partidos políticos, en las administraciones y no, como desgraciadamente está ocurriendo, que cada vez hay una desafección mayor por parte de la ciudadanía", según ha apostillado para concluir.