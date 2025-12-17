El Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz incorpora desde enero a cinco nuevos municipios de pleno derecho

Archivo - - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Cádiz, Carmen Sánchez, ha presidido una nueva sesión del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, donde se ha aprobado, entre otros asuntos, la entrada como miembros de pleno derecho de cinco nuevos ayuntamientos, que participarán, a partir de enero de 2026, en el órgano colegiado decisorio de la entidad. Las localidades que se incorporan de pleno derecho son Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Conil y Chipiona.

Según ha explicado la Junta en una nota, estos cinco municipios ya estaban integrados tarifariamente mediante convenio de colaboración con la entidad consorciada adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, mediante un mismo marco tarifario, y un mismo título de viaje, la Tarjeta de Transporte, que permite a la persona usuaria que la posee desplazarse por todo el ámbito metropolitano, independientemente de la empresa operadora y del modo de transporte.

En el inicio de 2026 estos municipios participarán en el órgano colegiado decisorio de la entidad, asumiendo la Junta de Andalucía la financiación necesaria de los gastos asociados a las competencias del servicio de transporte interurbano que conecta cada municipio con el área metropolitana.

La Junta ha señalado que la entrada de estos nuevos ayuntamientos se hace realidad tras la reunión mantenida con representantes de los citados municipios y de la Junta de Andalucía el pasado mes de noviembre.

Por otra parte, se ha aprobado la asignación de votos ponderados correspondiente a cada uno de los 12 ayuntamientos que formarán parte de las entidades locales que participarán en el Consorcio a partir de enero de 2026, atendiendo a su respectiva población de derecho, de acuerdo con los datos publicados en el INE correspondientes a enero de 2025.

Con la adopción de este acuerdo, se pone en marcha una de las actuaciones que contempla el Plan de Transporte Metropolitano de la Bahía de Cádiz. Plan de Movilidad Sostenible, aprobado en fecha 24 de septiembre de 2025 por el Consejo de Gobierno.

Está previsto también que, durante el primer semestre de 2026, los municipios de Vejer y Barbate, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Transporte, amplíen el ámbito metropolitano existente y sean objeto de integración tarifaria, con posterior incorporación de pleno derecho al Consorcio, lo que permitirá que sus vecinos puedan utilizar el transporte público que conecta sus municipios con el resto del área metropolitana disfrutando de todas las ventajas que ello supone, ha señalado la Junta.

La delegada de Fomento, Carmen Sánchez, ha destacado que "la incorporación de nuevos municipios de pleno derecho en este Consorcio forma parte de la apuesta decidida por el fomento e impulso del transporte público en la provincia, así como por la accesibilidad, la intermodalidad y la movilidad sostenible, beneficiando a los usuarios y usuarias de estas localidades".

El Consorcio de Transportes está actualmente compuesto por siete municipios (Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez, Puerto Real, Rota y San Fernando), además de la Diputación Provincial de Cádiz y la Junta de Andalucía. Con esta aprobación serán 12 los ayuntamientos consorciados que, a partir de enero de 2026, formarán parte de esta entidad, siendo la población censada atendida por el consorcio de más de 800.000 habitantes.