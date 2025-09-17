Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz se suma a la Semana de la Movilidad con ventajas en la tarjeta de viajes

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia, Carmen Sánchez, reciben a los mayores de una actividad del Consorcio de Transportes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, se ha sumado a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), que se desarrolla hasta el 22 de septiembre, con una completa programación y ventajas como la tarjeta de transporte gratuita.

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, junto a la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia, Carmen Sánchez, han recibido este miércoles a participantes de una de las actividades organizadas con motivo de esta semana, ha indicado la administración andaluza en una nota.

En esta recepción en la Delegación de la Junta en Cádiz capital ha estado presente además la directora gerente del consorcio, Concepción Parra, así como miembros del equipo técnico.

Los protagonistas de esta visita han sido personas mayores de un centro de participación activa de Rota, que participan en una completa jornada dedicada a la movilidad, que incluye desplazamientos de ida y vuelta en catamarán del servicio marítimo entre las terminales marítimas de Rota y Cádiz y actividades complementarias.

Colombo ha agradecido la visita de los usuarios que han participado en esta actividad dirigida a 'Nuestros mayores', incluida en la programación del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

La delegada ha aseverado que la Junta de Andalucía se suma así a esta iniciativa, y "refrenda su apuesta por el transporte de calidad, la accesibilidad, la inclusión social y la movilidad sostenible".

En el marco de este recibimiento dedicado al transporte público y la movilidad, la titular del Gobierno andaluz en la provincia también ha mencionado la labor de los centros de participación activa en lo que respecta a la promoción del bienestar de las personas mayores, y ha resaltado que el tema de la SEM 2025 de este año se centra "en una movilidad dirigida a todas las personas" para "garantizar el acceso de todos a un transporte sostenible y asequible".

También ha recordado los beneficios del uso de modos de transporte público para la ciudadanía en el ámbito de la sostenibilidad, la intermodalidad y la vida saludable.

Es por eso que ha animado a la ciudadanía a participar en las actividades programadas por el Consorcio durante esta semana y a "aprovechar" las ventajas que se ponen a disposición de usuarios y usuarias, "especialmente la gratuidad de la tarjeta de transporte".

Durante la Semana de la Movilidad, esta tarjeta puede adquirirse en los puntos de venta habituales sin abonar el importe de los gastos de gestión.

A la gratuidad de la tarjeta como ventaja se suma una programación de actividades organizadas por el Consorcio para el fomento y la difusión de la oferta de transporte público metropolitano.

En el ámbito de esta programación se incluye una visita de escolares de un centro educativo de la capital gaditana dentro del programa 'Aula Consorcio', realizando en transporte público el trayecto de Cádiz a El Puerto y visitando el parque metropolitano de Los Toruños y Pinar de la Algaida.

Allí, los escolares podrán conocer este espacio natural, participar en talleres y actividades deportivas relacionadas con el transporte y la movilidad para todos.

Por otro lado, la programación incluye la colocación de stands informativos en Cádiz, Chiclana, El Puerto, Jerez, Puerto Real, Rota y San Fernando, dentro de una campaña de promoción, fomento e información sobre la movilidad sostenible y la utilización de la tarjeta de transporte del Consorcio.

En estos espacios están disponibles folletos informativos sobre la red de transporte público metropolitano de la Bahía de Cádiz, que gestiona el Consorcio, junto al reparto de merchandising conmemorativo.

Además, esta programación incluye la difusión de la operativa especial de transporte en campus universitarios y la participación con un stand informativo en la jornada de bienvenida de la Escuela Superior de Ingeniería en el Campus de Puerto Real para informar sobre la operativa especial de transporte que ha preparado el Consorcio, y que arranca con el inicio del nuevo curso académico 2025/2026.

Así, se mostrará a la población las ventajas asociadas al uso de la tarjeta de transporte en los desplazamientos, como bonificación, préstamo bicicletas +bici, intermodalidad y conexión con el área metropolitana.

En la página web del Consorcio estará publicada y podrá consultarse la programación, así como en sus redes sociales, donde se da difusión a esta Semana Europea de la Movilidad.