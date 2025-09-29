Las convocatorias de Incentivos de Transición Justa en Cádiz finaliza con 59 proyectos presentados

Archivo - La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en la constitución de la Comisión de Participación del los Fondos de Transición Justa de la provincia de Cádiz. ARCHIVO. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha anunciado que ha finalizado el plazo de solicitud para las dos convocatorias de Incentivos de Transición Justa en la provincia de Cádiz, a las que se han presentado un total de 59 proyectos, con una inversión proyectada que asciende a cerca de 44 millones de euros.

Estos incentivos pertenecen a las Ayudas del Fondo Europeo de Transición Justa, que tienen como finalidad impulsar proyectos tractores que refuercen y fomenten una nueva actividad industrial, estando destinados a empresas o entidades que tengan la categoría de micro, pequeña o mediana empresas, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, ha subrayado la importancia de estas ayudas, cuyo objetivo pasa por "impulsar el tránsito hacia una economía sostenible, climáticamente neutra, circular, digital y eficiente en el uso de recursos". Además, ha incidido en que la reindustrialización sostenible "es uno de los compromisos prioritarios para el Gobierno andaluz".

Las dos líneas de convocatorias de Incentivos de Transición Justa, cuyo plazo de solicitud ya ha finalizado en la provincia de Cádiz son, por un lado, la de Incentivos para el Proyecto tractor en industria para la economía circular y combustibles alternativos en el Campo de Gibraltar. En esta línea de convocatoria se proyecta una inversión de 16,4 millones de para los 17 proyectos presentados.

En la segunda convocatoria, de Incentivos para el Proyecto tractor en Innovación y Sostenibilidad de la industria auxiliar naval, se ha proyectado una inversión de 27,3 millones de euros para los 42 proyectos presentados en la provincia.