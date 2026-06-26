El director general de Andalucía Trade recoge el Premio del Clúster Marítimo Naval de Cádiz

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, recogiendo el Premio Clúster Marítimo Naval de Cádiz 'José Antonio Rodríguez Poch' al impulso del sector naval, en la categoría de Institución. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha recogido el Premio Clúster Marítimo Naval de Cádiz 'José Antonio Rodríguez Poch' al impulso del sector naval, en la categoría de Institución, de manos del presidente de esta entidad asociativa, José Luis García Zaragoza, en un acto celebrado en la Zona Franca de Cádiz.

Con este galardón, el Clúster Marítimo reconoce a la agencia pública, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, por "su papel estratégico desde su creación en 2023 en el impulso y desarrollo del sector naval andaluz y a sus empresas asociadas", como ha indicado la Junta en una nota.

Tras recibir el premio, el director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha puesto en valor la importancia del sector naval para le economía andaluza "por su carácter industrial, su elevado expertise y la capacidad de anticiparse a las necesidades que les está planteando la situación geopolítica actual, a través de una estrategia basada en innovación, internacionalización, diversificación, capacitación, formación y sostenibilidad".

En su intervención, ha señalado que Andalucía Trade "necesita compañeros de viaje como el Clúster", a la par que ha destacado algunos de los proyectos comunes en los que están materializando esa "travesía conjunta".

Entre ellos ha citado la participación andaluza en el Desafío Elementos Esenciales del Buque Autónomo, la iniciativa de innovación abierta de la Armada y la Alianza Andaluza de la Industria de la Defensa, junto con Andalucía Aerospace, Railway Innovation Hub (ferroviario) y Andalucía Logistics, que, con el apoyo del Gobierno andaluz y la colaboración de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), tiene como objetivo reforzar la cadena de valor y proyectar a la industria andaluza de defensa como referente sur europeo.

A la hora de conceder el premio, el jurado, compuesto por la Junta Directiva del clúster, ha destacado el papel de Andalucía Trade como "agente dinamizador del tejido empresarial del sector", así como su implicación en iniciativas de internacionalización, consolidándose como uno de los socios fundadores del propio clúster.

Junto al reconocimiento a Andalucía Trade, el jurado ha concedido el Premio de Formación a cuatro centros educativos por su compromiso con la Formación Profesional y la empleabilidad en el ámbito naval e industrial. Lo han recibido el IES Virgen de la Esperanza (La Línea de la Concepción), el IES Arroyo Hondo (Rota), el IES San Severiano (Cádiz) y el Colegio San Juan Bosco Salesianos Campano (Chiclana de la Frontera).

Estos centros han sido distinguidos por su implicación en la formación práctica del alumnado, su apuesta por la Formación Profesional Dual y su contribución a la incorporación de talento cualificado al sector naval andaluz.

Asimismo, el Premio a la Trayectoria Profesional ha recaído en Manuel Ceferino Pérez, en reconocimiento a su papel como impulsor del actual grupo Elecam, por su contribución "durante décadas" al desarrollo del tejido industrial gaditano y su compromiso con la innovación, el empleo y la formación en el ámbito naval e industrial.

El Clúster Marítimo Naval de Cádiz, fundado en 2015 y compuesto actualmente por alrededor de 80 entidades asociadas, trabaja en la promoción, dinamización y desarrollo del sector marítimo-naval andaluz, así como en la internacionalización y diversificación de sus empresas.