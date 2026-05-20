Doce centros de salud de Cádiz participan en un proyecto piloto sobre lactancia y manejo de lesiones por presión

Responsables del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) - JUNTA DE ANDALUCIA

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), va a desarrollar en 12 centros de salud de la provincia un proyecto piloto que profundizará en cuidados de enfermería como la prevención y manejo de lesiones por presión (UPP), principalmente de personas vulnerables y dependientes; la valoración y manejo de lesiones en miembros inferiores, sobre todo en población mayor y atención domiciliaria; y el fomento del inicio precoz, la continuidad y el apoyo estructurado a la lactancia materna.

Esta iniciativa se enmarca en la implantación de buenas prácticas clínicas basadas en la evidencia científica mediante la incorporación del Distrito como centro candidato al programa internacional Best Practice Spotlight Organization (BPSO), impulsado por la Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) y coordinado en Andalucía por el BPSO Host-Regional Andalucía, ha indicado la Junta en una nota.

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2028 y no se limita a la implantación de protocolos, sino a orientar que la toma de decisiones clínicas, la prevención, la seguridad y la calidad de los cuidados estén sustentadas en evidencia contrastada y en la participación activa de los propios profesionales.

El distrito atiende actualmente a más de 515.000 ciudadanos distribuidos en 13 municipios de la provincia de Cádiz, a través de nueve Zonas Básicas de Salud y 27 centros de salud, contando con una estructura integrada por 464 enfermeras y 90 Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

El progresivo envejecimiento poblacional --con un 20,1 % de personas mayores de 65 años, por encima de la media andaluza-- sitúa los cuidados complejos, la prevención de lesiones crónicas y la atención a la dependencia como objetivos en el territorio.

Tras un proceso de análisis, se han seleccionado tres guías de buenas prácticas RNAO consideradas "prioritarias" por su impacto clínico y poblacional. Así, se atiende a la prevención y manejo de lesiones por presión (UPP), la valoración y manejo de lesiones en miembros inferiores (úlceras venosas), y el fomento del inicio precoz, la continuidad y el apoyo estructurado a la lactancia materna.

En torno a estas tres guías se ha configurado la primera red de centros piloto del proyecto. De la primera se harán cargo los centros de salud Pinillo Chico en El Puerto, Mentidero en Cádiz, Joaquín Pece en San Fernando y Barbate. La segunda se desarrollará en los centros de salud de Conil, Puerto Sur, Puerto Real y Loreto en la capital gaditana.

Por su parte, Los Gallos en Chiclana, Medina, Rodríguez Arias de San Fernando y La Laguna de Cádiz acometerán la guía en torno a la lactancia materna.

La implantación comenzará inicialmente en estas 12 unidades, aunque el modelo está diseñado para extenderse progresivamente al conjunto del Distrito, favoreciendo además la incorporación voluntaria de otros centros durante el desarrollo del proyecto.

Durante la última semana de abril, los equipos de los 12 centros piloto completaron sus primeras sesiones de trabajo operativo. A partir de ahí, los grupos desarrollaron un trabajo intensivo con un enfoque participativo, de forma que son los propios equipos asistenciales quienes analizan su realidad, identifican oportunidades de mejora y deciden las primeras evidencias que implantarán en su práctica diaria.

Este proceso ha permitido obtener una visión precisa de cómo trabajan actualmente los profesionales con la evidencia científica en cada una de las áreas seleccionadas.

Los análisis realizados han identificado aspectos clave como variabilidad en el apoyo y asesoramiento en lactancia materna, diferencias en la aplicación de terapia compresiva en lesiones venosas, infra registro de valoraciones preventivas en lesiones por presión, necesidad de reforzar circuitos de seguimiento y continuidad asistencial, y barreras organizativas relacionadas con tiempos, registros y formación.

No obstante, ha indicado la Junta, los equipos también han señalado "importantes fortalezas", como la elevada motivación profesional, respaldo institucional, experiencia previa en proyectos de evidencia, liderazgo clínico consolidado y compromiso con la mejora continua.

Tras completar el trabajo técnico inicial, el proyecto entra en una nueva fase estratégica, la presentación formal a los profesionales de los 12 centros piloto, mediante una serie de sesiones, que, además de informar, buscan generar una auténtica red de profesionales impulsores del cambio.

El horizonte del proyecto no finaliza en 2028, ya que el objetivo del Distrito es que este programa no se quede únicamente en la implantación de recomendaciones clínicas, sino en consolidar una cultura organizativa en la que la excelencia en cuidados deje de ser una meta puntual para convertirse en una forma habitual de trabajar.