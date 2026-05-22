Una donación multiorgánica en el Hospital de Puerto Real (Cádiz) beneficia, al menos, a siete personas

Archivo - Operación en un quirófano en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Al menos siete personas se han beneficiado de una donación multiorgánica registrada en las últimas semanas en el Hospital Universitario de Puerto Real del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, lo que ha permitido trasplantes de corazón, pulmones, hígado, páncreas y riñón para adultos, y de otro riñón para un menor, además de córneas.

Según ha explicado la Junta en una nota, la donación ha implicado la puesta en marcha de un amplio dispositivo sanitario, formado por profesionales del propio Hospital de Puerto Real, así como de distintos centros de toda la geografía española (Valladolid, Barcelona, Málaga y Sevilla), y de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Por su parte, la Coordinación de Trasplantes del hospital puertorrealeño ha agradecido públicamente a los familiares de la persona donante el gesto de solidaridad máxima que han tenido en un momento tan difícil, como es la muerte de un ser querido.

Andalucía registró el pasado año el mayor número absoluto de donantes de órganos de España (471), según el informe anual de donación y trasplantes presentado por el Ministerio de Sanidad y la ONT. La tasa de donación andaluza se sitúa en 54,4 donantes por millón de población (p.m.p.), casi tres puntos por encima de la media nacional (51,9), siendo la tasa más alta entre las tres comunidades más pobladas del país, situándose en torno a 10 puntos por encima de Madrid (41,2) o Cataluña (45,5).