Dos enfermeras de La Línea (Cádiz) publican un artículo sobre desayuno andaluz saludable y sostenible

Centro de Salud Poniente-Junquillo, en La Línea de la Concepción (Cádiz). - GOOGLE MAPS/EUROPA PRESS

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La revista Enfermería Facultativa, editada por el Consejo General de Enfermería de España, ha publicado en su número 451 el artículo 'Desayuno andaluz saludable y sostenible: intervención de enfermera referente de centros educativos', un trabajo firmado por dos enfermeras de Atención Primaria del Centro de Salud Poniente-Junquillo, en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Las autoras son Aránzazu Urbano López, enfermera referente de centros educativos, y María de los Ángeles Ramón Medina, enfermera gestora de casos, como ha detallado la Junta en una nota.

Las profesionales han presentado en este artículo una experiencia de promoción de la salud desarrollada durante 2024 y 2025 que aprovecha la celebración del Día de Andalucía para fomentar una alimentación saludable y sostenible en el entorno educativo y comunitario.

La iniciativa comenzó en 11 centros vinculados al Centro de Salud Poniente-Junquillo, y posteriormente se amplió, mediante la colaboración de las enfermeras referentes de centros educativos del Área Sanitaria, hasta alcanzar un total de 55 centros educativos y de participación comunitaria, abarcando diferentes etapas.

El proyecto promueve el consumo de alimentos tradicionales y saludables como el pan con aceite de oliva virgen extra, tomate, fruta, queso y lácteos naturales, frente a la bollería industrial y las bebidas azucaradas. Asimismo, incorpora la sostenibilidad mediante el consumo de productos de proximidad, la utilización de recipientes reutilizables y la reducción de residuos.

Entre las actuaciones desarrolladas se destaca la elaboración de una infografía educativa validada por el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, su difusión y exposición permanente en los centros, la participación del alumnado en materiales audiovisuales y las actividades intergeneracionales.

La publicación pone en valor el papel de la enfermería de Atención Primaria en la promoción de la salud, la prevención y el trabajo comunitario, así como la colaboración entre profesionales sanitarios, centros educativos y otros recursos de la comunidad.

El artículo está disponible en el enlace https://www.yumpu.com/xx/document/view/71320561/enfermeria-f....