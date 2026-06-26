Empleo amplía hasta el 31 de octubre el plazo del Programa Emplea-T para autónomos y pymes con ocho millones en Cádiz

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, junto a la delegada de la Junta, Mercedes Colombo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha ampliado hasta el 31 de octubre de 2026 el plazo de presentación de solicitudes de las Líneas 1 y 2 del Programa Emplea-T, destinadas a incentivar la contratación indefinida por parte de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas. La provincia de Cádiz cuenta con una dotación total de 8.007.778 euros para estas líneas de ayudas.

En este sentido, ha recordado que del total 1.804.894 euros corresponden a la Línea 1, destinada a la primera contratación indefinida realizada por personas trabajadoras autónomas, y 6.202.884 euros a la Línea 2, orientada a la segunda o sucesivas contrataciones indefinidas de autónomos y a las contrataciones indefinidas realizadas por pymes.

Asimismo, ha indicado que las ayudas contemplan incentivos de hasta 18.000 euros para la primera contratación indefinida de autónomos y hasta 15.000 euros para las sucesivas contrataciones o las realizadas por pequeñas y medianas empresas, con incrementos adicionales en el supuesto de la contratación de mujeres con 2.000 euros más.

En una nota, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez, ha animado a autónomos y pymes a solicitar estas ayudas y ha subrayado que esta ampliación "permite seguir impulsando la contratación indefinida en un momento clave para el mercado laboral, reforzando la creación de empleo estable y de calidad en la provincia".

Finalmente, la Junta ha señalado que el Programa Emplea-T forma parte de la estrategia para fomentar el empleo estable mediante incentivos directos a la contratación, apoyando especialmente a autónomos y pymes como motores del mercado laboral. Las solicitudes deben presentarse de forma telemática a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo 'https://lajunta.es/6exsf'.