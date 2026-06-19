Entregados reconocimientos a la primera promoción del ciclo de grado medio en Emergencias y Protección Civil en Cádiz

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, entrega un reconocimiento a un participante de la primera promoción del ciclo formativo de grado medio técnico en Emergencias y Protección Civil. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido este viernes 19 de junio el acto de entrega de reconocimientos a alumnado y entidades colaboradoras de la primera promoción del ciclo formativo de grado medio técnico en Emergencias y Protección Civil.

El curso se ha desarrollado en el IES Cornelio Balbo de la capital gaditana, que el próximo curso incorporará el Grado superior en coordinación de Emergencias y Protección Civil, dando continuidad a un itinerario que permitirá seguir formando profesionales "altamente cualificados" en un ámbito "cada vez más estratégico para nuestra sociedad", en palabras de Colombo recogidas por la Junta.

La delegada ha subrayado que esta primera promoción es "una referencia y un motivo de orgullo para Cádiz, la provincia y Andalucía", y que este acto "refrenda la apuesta decidida" de la Junta de Andalucía por una formación "conectada con las necesidades de nuestra provincia y con las oportunidades de empleo de presente y futuro".

También ha señalado que la provincia contará con nuevas enseñanzas, como el Grado Superior en Termalismo y Bienestar, que se impartirá por primera vez en la provincia en el IES San Severiano de la capital, un ciclo que responde a la creciente demanda de servicios de salud y estética.

A este hay que añadir el Grado superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas en el IES Almadraba de Tarifa; el de Automoción en el IES Doñana de Sanlúcar, así como el de Sistemas Electrónicos y Automatizados en el IES Francisco Romero Vargas de Jerez; el de Transporte y Logística en el IES Mar de Poniente de La Línea, y Automatización y Robótica Industrial en el IES Torre Almirante de Algeciras.

Por su parte, la oferta de grados medios se amplía con nuevas autorizaciones de ciclos, como Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, en el IES Vía Verde (Puerto Serrano), ligado a la demanda de mano de obra cualificada en obras, reformas y rehabilitación de inmuebles; Instalaciones de Telecomunicaciones, en el IES El Convento (Bornos); Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, en el IES Castillo de Matrera (Villamartín); el grado medio en Servicios en restauración, que se impartirá en el IES Lola Flores (Jerez de la Frontera).

Para terminar la delegada ha destacado que estas nuevas autorizaciones refuerzan una oferta de FP "más diversa, más especializada y mejor alineada con las necesidades reales del tejido productivo andaluz", que generan "oportunidades de empleo" tanto en sectores de alta innovación como en actividades que tienen "un fuerte arraigo territorial" en la provincia.

A continuación, se ha procedido a la entrega de reconocimientos. En nombre del Centro de Defensa Forestal de Alcalá de los Gazules, lo han recogido Marco Antonio Tena y José Antonio González, director y exdirector del Infoca, respectivamente. En nombre del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, su presidente, José Ortiz.

Por parte de Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, han recogido la distinción los concejales Antonio Verdulla y Pablo Otero, del Ayuntamiento de Jerez ha recibido el reconocimiento Tobías Perdigones, mientras que del Ayuntamiento de Barbate lo ha hecho José Luis Navarro. Se ha agradecido también la colaboración del Ayuntamiento de San Fernando, que no ha podido enviar a nadie para el acto.

Posteriormente, se ha procedido a la entrega de distinciones al alumnado de la primera promoción del ciclo formativo de grado medio técnico de Emergencias y Protección Civil.

Se ha dado a los alumnos Lucas Clavijo, Daniel Gallardo, Sebastián Hoyos, Iván Novo, Pablo Pérez, Guillermo Ruiz, Fernando Trinidad, Jesús Nota de prensa Junta de Andalucía Delegación del Gobierno en Cádiz JuntaInforma AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma Trujillo, Abel Vicente, Selena Bouaiouida, Darío Soriano, José Pérez, y Lucía Barea.