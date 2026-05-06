Los escritores Egardo Dobry y Mayte Gómez Molina abren la programación de mayo en Cádiz del Centro Andaluz de las Letras

Archivo - Una presentación en la Fundación Carlos Edmundo de Ory de Cádiz - FUNDACIÓN CARLOS EDMUNDO DE ORY DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, desarrollará en Cádiz cinco actividades literarias en mayo, que comenzarán esta semana con dos encuentros en la Fundación Carlos Edmundo de Ory a cargo de los escritores Edgardo Dobry y Mayte Gómez Molina.

Ambos abren la programación gaditana, en la que también se ha organizado una conversación para recordar el centenario de José Manuel Caballero Bonald, una cita con la nueva obra de Bibiana Collado Cabrera, y a Azahara Palomeque para conversar sobre su último libro, ha indicado la Junta en una nota.

El primer encuentro lo protagoniza Edgardo Dobry y 'América en sus poetas. Una cartografía lírica del continente' (Editorial Taurus), un ensayo del escritor argentino que recorre obras del continente americano realizando una especie de árbol genealógico que viaja a través de 200 años de literatura.

Será este jueves 7 de mayo a las 19,00 horas en la sede de la Fundación, en la Calle Ancha de Cádiz. En este encuentro, el autor estará acompañado del gerente de la fundación, Salvador García.

Al día siguiente, el viernes 8 de mayo, Mayte Gómez Molina trae también a la Fundación Carlos Edmundo de Ory su primera novela, titulada 'La boca llena de trigo' (Anagrama).

Tras su gran éxito en la poesía, al ser ganadora del Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en 2023 por 'Los trabajos sin Hércules' (Hiperión), en su debut novelístico toma como protagonista a Anna, una mujer creativa devorada por el miedo al rechazo desde que ganó un concurso de dibujo infantil con apenas ocho años.

Durante el acto, previsto a las 19,00 horas, la autora conversará con la también escritora Thaïs Gamaza.

Tras estas dos citas, el martes, día 19, se celebrará el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald en la Biblioteca Pública Provincial, con Juan Cruz y Julia Caballero Ramis a las 19,00 horas. Paralelamente, hasta el 25 de mayo se expone en la Facultad de Filosofía y Letras la muestra en memoria del autor jerezano titulada 'La aventura de escribir'.

Además, el sábado 23 de mayo, la Fundación Ory propone un encuentro con Azahara Palomeque en torno a su libro 'Pueblo blanco azul' (Cabaret Voltaire), una historia que habla de memoria, de regresos y de la lucha contra el olvido. Está previsto a las 12,00 horas.

Cerrará la programación de mayo Bibiana Collado Cabrera. La autora de 'Yeguas exhaustas' regresa con 'Marcelino' (Pepitas de Calabaza), la historia de un hombre de campo de la que hablará el miércoles 27 en la Biblioteca Provincial, junto al jefe de Informativos de Radio Cádiz, Pedro Espinosa, a las 19,00 horas.

Tanto en el caso de la Biblioteca Pública Provincial como en la Fundación Ory, las actividades tienen entrada libre hasta completar aforo.