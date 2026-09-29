Especialistas de Urgencias del Punta de Europa en Algeciras editan un manual sobre patologías respiratorias

Facultativos especialistas del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Punta de Europa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Facultativos especialistas del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Punta de Europa, del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, han editado un manual de diagnóstico y manejo de patología respiratoria en su unidad, un libro que pretende mostrar el trabajo que se desarrolla en un hospital comarcal.

Según ha indicado la Junta en una nota, en la elaboración del manual han participado 25 médicos adjuntos del Servicio y 15 residentes de medicina de familia de tercer y cuarto año en el momento de la redacción, reflejando así la colaboración entre profesionales con diferentes niveles de experiencia.

Entre todos los participantes han recogido y desarrollado un total de 13 casos clínicos que recorren un amplio espectro de patología respiratoria urgente, como Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y sus agudizaciones, asma, neumonía, tuberculosis, tromboembolismo pulmonar y complicaciones oncológicas.

En este sentido, ha señalado que cada caso conecta una presentación clínica, las pruebas complementarias realizadas al paciente, las decisiones terapéuticas y su evolución, todo ello con el objetivo no sólo de conocer enfermedades, sino de aprender a decidir ante el paciente real.

La Junta ha indicado que los autores durante la presentación del manual han puesto de manifiesto que las Urgencias son un entorno donde cada minuto cuenta y cada decisión importa. Por ello, este proyecto nace para compartir experiencias reales de patología respiratoria atendidas en el Servicio, "demostrando que también se puede generar conocimiento clínico útil desde la primera línea asistencial y desde un hospital comarcal".

El manual, del que se han editado 1.000 ejemplares, se distribuirá entre profesionales de Urgencias de toda España y además estará disponible en la Intranet del centro para los profesionales del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, según ha indicado la Junta.