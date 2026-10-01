Finalizadas las obras de 81 viviendas en alquiler en San Fernando (Cádiz) con 6,6 millones de inversión de la Junta

Carmen Sánchez y Patricia Cavada en la nueva promoción de viviendas construidas en San Fernando. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Vivienda, Juventud, Ordenación del Territorio, y de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, ha visitado la promoción de 81 viviendas protegidas en alquiler a precio asequible en Ronda del Estero de San Fernando (Cádiz), tras la finalización de las obras, que ha contado con dos subvenciones por un total de 6,6 millones de euros al Ayuntamiento isleño para esta promoción.

Según ha indicado la Junta en una nota, durante el recorrido, en el que también han estado presentes la alcaldesa, Patricia Cavada, y el equipo técnico, Carmen Sánchez ha destacado la "apuesta firme" del Gobierno andaluz por la vivienda y el "impulso" a las viviendas de protección oficial, además de subrayar la importancia de la colaboración institucional en esta materia.

En esta línea, la delegada territorial ha explicado que la Junta ha concedido dos subvenciones por un total de 6,6 millones de euros al Ayuntamiento de San Fernando para esta promoción, lo que supone un 75% del coste total de la obra, que asciende a 10,7 millones.

Así, ha explicado que se trata de una subvención procedente del programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler, que cuenta con fondos del Plan Vive en Andalucía de la Junta y del Plan Estatal del Vivienda, y una segunda ayuda del Plan Ecovivienda, el mecanismo ideado por el Gobierno andaluz para la gestión de los fondos Next Generation en materia de vivienda.

Las 81 viviendas construidas son promovidas por la Empresa Municipal de San Fernando (Hemsa) en una parcela ubicada en la antigua Salina de San Cayetano, una nueva zona de expansión del municipio, y es un edificio energéticamente eficiente dividido en dos bloques plurifamiliares de cinco plantas, con una disposición en forma de "U" abierta hacia la Ronda del Estero. A esto se suman plazas de garaje y trasteros.

Durante la visita se ha recordado además que esta promoción se suma a las 15 viviendas que se construyeron y entregaron las llaves en 2023, que fue la primera promoción pública que se levantaba en San Fernando desde 2007 y que también recibió una subvención por parte de la Junta de Andalucía.

Así, la Junta ha señalado que ha invertido unos 18 millones de euros en San Fernando en materia de vivienda desde 2019, ya que además de su participación en la construcción de estas dos promociones de viviendas en Ronda del Estero y Alsedo, también ha actuado en la rehabilitación de 348 viviendas en la barriada de Bazán y, en materia de arquitectura, en la rehabilitación del Ayuntamiento de San Fernando.