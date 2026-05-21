El Hospital de Algeciras (Cádiz) incorpora una herramienta de diagnóstico molecular en Endocrinología

Archivo - Hospital Punta Europa de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Endocrinología del Hospital Universitario Punta de Europa en Algeciras (Cádiz) ha incorporado una nueva herramienta de diagnóstico molecular para mejorar el análisis de los nódulos tiroideos en aquellos casos que han tenido un resultado dudoso en la biopsia convencional.

Se trata de un análisis del ADN de una nueva muestra tomada también mediante biopsia y que permite completar el estudio del paciente en aquellos casos clínicamente indicados, como ha detallado la Junta en una nota.

Hasta la fecha se han estudiado en este hospital cinco casos mediante esta técnica, lo cual he evitado que tres de los pacientes tuvieran que ser intervenidos quirúrgicamente.

Los nódulos tiroideos son muy frecuentes en la población y, en la mayoría de los casos, benignos. Sin embargo, cuando la biopsia mediante punción ofrece resultados indeterminados, confirmar si existe riesgo de cáncer puede convertirse en un reto clínico.

Hasta ahora, muchos pacientes debían pasar por quirófano para obtener un diagnóstico definitivo, por lo que la incorporación de esta nueva herramienta supone un importante avance, ya que además de disminuir intervenciones evitables, el análisis molecular facilita una medicina más personalizada, reduciendo complicaciones asociadas a la cirugía y el impacto en la vida del paciente.

La implantación de esta técnica sitúa al centro sanitario del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar entre "los punteros" en la incorporación de herramientas de diagnóstico molecular avanzado en el abordaje de la patología tiroidea, una tendencia cada vez más extendida en unidades especializadas de endocrinología y cirugía endocrina.

De hecho, el responsable del servicio, el doctor Daniel González Duarte, ha participado como docente, contando la experiencia en el Punta de Europa, a especialistas en Endocrinología de otros centros sanitarios que están trabajando ya para la incorporación de este avance.