El Hospital de Algeciras retoma la atención de pacientes oncológicos tras el plan de contingencia del verano

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, en una reunión con asociaciones contra el cáncer en la comarca del Campo de Gibraltar. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, ha retomado desde este mismo lunes 15 de septiembre la asistencia a todos los pacientes con patología oncológica de sus municipios de referencia tras el plan de contingencia habilitado durante este verano, que obligó a derivar a "algunos pacientes" a otros centros de la provincia de Cádiz debido a "la reducción temporal" del número de profesionales disponibles en esta especialidad.

La delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, Eva Pajares, y la directora gerente del Área Campo de Gibraltar Oeste, Fátima González, junto al el subdirector de Enfermería del Área, Juan Antonio Sánchez, han mantenido un encuentro con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mama Bandera Rosa y APRON para informarles de que el centro ha vuelto a asumir a estos pacientes.

En una nota, la Junta ha señalado que el plan de contingencia desarrollado durante este verano contemplaba que se mantuvieran abiertos el Hospital de Día y las consultas y revisiones, aunque los nuevos casos se derivaban a otros centros.

En concreto, los que presentaban patología tumoral de pulmón y del sistema nervioso central, así como de ginecología se atendían en el Hospital Universitario Puerta del Mar en la capital gaditana, referente quirúrgico para este tipo de cáncer, mientras que el Hospital Universitario de La Línea ha acogido a los nuevos pacientes con patología tumoral de mama, digestiva, urológica y de otorrinolaringología.

Además, el servicio de Oncología Médica del Hospital de Jerez ha puesto durante ese periodo a disposición de esta Área a una facultativa, que ha acudido al Hospital de La Línea para los pacientes derivados.

Durante la reunión de este lunes se ha explicado a los representantes de las asociaciones que esta especialista va a continuar atendiendo a los pacientes, reforzando las consultas en el propio Servicio de Oncología Médica de Algeciras. Además, se ha señalado que se estudia también la incorporación de otro profesional más compartido con el Hospital de Jerez.

Tanto la delegada como la gerente del Área Sanitaria han agradecido a pacientes y familiares, así como a las asociaciones asistentes a esta reunión, su "comprensión" durante todo el tiempo que se ha tomado esta medida "extraordinaria", que tenía como único objetivo ofrecer asistencia a quienes lo necesitaran.

Asimismo, han hecho extensivo el agradecimiento a los profesionales y direcciones de los hospitales de La Línea, Jerez y Puerta del Mar, por su colaboración ante esta "situación excepcional", así como al personal del propio Punta de Europa, que se ha implicado en todo momento con sus pacientes.

Desde la Dirección del Área Sanitaria, se sigue trabajando además en reforzar el Servicio de Oncología, lanzando ofertas laborales de larga duración, que permitan la contratación de nuevos profesionales.