El Hospital de Jerez acoge un curso internacional de cirugía para la hiperplasia benigna de próstata

La delegada Eva Pajares en el curso internacional de enucleación prostática anatómica en directo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario de Jerez, en el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, acoge esta semana el primer curso internacional de enucleación prostática anatómica en directo, una iniciativa organizada por su Servicio de Urología junto a la Asociación Andaluza de Urología.

Según ha indicado la Junta en una nota, la cita reúne a cerca de 80 profesionales en torno a una de las técnicas más avanzadas para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia benigna de próstata.

La inauguración ha contado con la participación de la delegada territorial Sanidad de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares, la directora gerente del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, Lourdes García, la delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Jerez, Yessika Quintero, y el presidente de la Asociación Andaluza de Urología y jefe del Servicio de Urología, Álvaro Juárez.

El Hospital de Jerez desarrolla la técnica HoLEP desde 2019 como única cirugía empleada en el centro para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, una patología que afecta a gran parte de la población masculina a partir de cierta edad y que provoca problemas miccionales, infecciones o necesidad de sondajes.

Esta técnica mínimamente invasiva permite intervenir próstatas de cualquier tamaño con menos sangrado, recuperación más rápida y altas hospitalarias en menos de 24 horas y sin sonda urinaria, según ha explicado.

El curso incluye 12 cirugías en directo retransmitidas desde los quirófanos al salón de actos del hospital, combinando formación práctica, análisis de casos clínicos e intercambio de experiencias entre especialistas nacionales e internacionales. Posteriormente, los vídeos quedarán disponibles con subtítulos para su utilización con fines formativos.

Así, la primera jornada, bajo el lema 'De Residente a Maestro', está centrada en el aprendizaje práctico de la técnica mediante cirugía en directo realizada por residentes bajo la supervisión de especialistas expertos. Participan como cirujanos los residentes del Hospital Universitario de Jerez Belén Barba y Miguel Ugidos, en una experiencia pionera que, según destaca el jefe de Servicio de Urología, Álvaro Juárez Soto, supone la primera vez en España que residentes realizan este tipo de cirugía en directo dentro de un programa formativo estructurado.

La jornada permite mostrar en tiempo real el proceso completo de aprendizaje de esta técnica, incluyendo la comparación de decisiones quirúrgicas, correcciones y resultados, así como aspectos clave relacionados con la curva de aprendizaje y la seguridad del paciente.

La segunda jornada está orientada a la innovación tecnológica y a la visión internacional de la enucleación prostática anatómica, con la participación de especialistas de referencia como Fernando Gómez-Sancha, Moisés Rodríguez Socarrás, Martin Kanne, Jean Baptiste Roche, Thiago Hota y Julio Fernández.

El encuentro pone igualmente en valor el trabajo multidisciplinar desarrollado por profesionales de Urología, Anestesia, Enfermería y Bloque Quirúrgico implicados en una actividad de alta complejidad técnica y docente.

Por su parte, la delegada territorial de Sanidad ha destacado la apuesta que realiza el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz por la innovación, la formación continuada y la incorporación de técnicas de alta complejidad, favoreciendo además el intercambio de conocimiento entre profesionales y la proyección nacional e internacional del centro sanitario.