El Hospital de Jerez impulsa una campaña para fomentar la donación de leche materna

Cartel de la campaña para fomentar la donación de leche materna en el Hospital de Jerez. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha indicado que los próximos 16 y 30 de junio está previsto realizar nuevos envíos de leche humana donada desde dos hospitales, como es el Hospital Universitario de Jerez al Banco Regional de Leche Materna del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Por ello, el centro jerezano ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para fomentar la donación de leche materna y recordar la importancia de este gesto solidario para la salud y el desarrollo de los recién nacidos más vulnerables.

Según ha explicado la Consejería de Sanidad en una nota, la Unidad de Neonatología, impulsora de esta iniciativa, recuerda que puede ser donante cualquier mujer sana que esté amamantando a su bebé, mantenga hábitos de vida saludables y disponga de excedente de leche.

Asimismo, ha indicado que la donación es un acto voluntario y altruista que puede contribuir de forma decisiva a mejorar la evolución clínica y las oportunidades de crecimiento de otros recién nacidos.

Las mujeres interesadas pueden ponerse en contacto directamente con la Unidad de Neonatología, ubicada en la segunda planta del Hospital Universitario de Jerez, a través del teléfono 659 744 820 contribuyendo con una campaña que pretende reforzar las donaciones y garantizar que más recién nacidos prematuros y enfermos puedan beneficiarse de este recurso esencial para su crecimiento y desarrollo.

La Consejería ha recordado que el hospital jerezano cuenta con un banco de leche materna integrado en la red del Banco Regional de Leche Materna del Virgen del Rocío. Tras funcionar desde 2022 como centro satélite receptor de leche humana donada, en agosto de 2025 amplió su papel al convertirse también en centro donante y de captación, reforzando así su contribución a la red andaluza de bancos de leche humana.

En este sentido, ha apuntado que desde la puesta en marcha del banco jerezano de leche materna más de un centenar de recién nacidos, la mayoría de ellos prematuros, se han beneficiado de este recurso cuando la leche de su propia madre no estaba disponible.

La leche materna donada constituye un recurso esencial para los recién nacidos prematuros y enfermos que no pueden recibir la leche de su propia madre, ya que su utilización aporta importantes beneficios para la salud, favorece el crecimiento y desarrollo del bebé y ayuda a reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la prematuridad. A través de los bancos, la leche humana puede llegar a los recién nacidos que lo necesitan bajo prescripción facultativa, garantizando el acceso a una alimentación especialmente valiosa durante sus primeros días de vida, ha concluido la Consejería.