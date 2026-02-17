El Hospital de Jerez logra una certificación nacional de excelencia en Hemoterapia

Archivo - Equipo del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Jerez. - HOSPITAL DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha obtenido la certificación en Hemoterapia otorgada por la Fundación CAT, organismo de certificación de la calidad en transfusión, terapia celular y tisular, tras superar con éxito el proceso de evaluación de su sistema de gestión de la calidad y de sus procedimientos operativos.

Según ha explicado la Junta en una nota, la acreditación de la Fundación TAC certifica, en concreto, el cumplimiento de los estándares en Hemoterapia en su quinta edición, versión 2022, y reconoce formalmente la excelencia del Servicio de Transfusión del centro, con fecha de concesión del 14 de enero de 2026 y vigencia hasta enero de 2030.

Este es el tercer proceso superado por este servicio en el periodo 2025-2026, junto con la certificación de calidad avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) y la certificación del programa de trasplante en el marco Jaice, ha señalado la Junta.

Además, ha indicado qe la certificación CAT avala específicamente el área de Transfusión, un ámbito crítico para la seguridad clínica y esencial para el funcionamiento de múltiples especialidades hospitalarias. A diferencia de otros procesos de acreditación de carácter más general, esta certificación se centra en un entorno asistencial de alta complejidad técnica y elevado riesgo clínico, donde la estandarización de procesos, la trazabilidad, la gestión del riesgo y la cultura de seguridad resultan determinantes, ha explicado.

La Junta ha destacado que el logro alcanzado ha sido reconocido por la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, que ha difundido la certificación en su boletín informativo, contribuyendo a proyectar al Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra como referente nacional en la aplicación de los más altos estándares en Hemoterapia.

El proceso ha estado liderado por Lourdes Domínguez Acosta, hematóloga responsable de la sección de Hemoterapia, quien ha asumido la coordinación integral del proyecto de certificación del servicio de Transfusión.

Así, bajo su dirección se han implantado y consolidado los estándares exigidos por la Fundación CAT, estructurando los circuitos asistenciales, normalizando los procedimientos y articulando el trabajo de todo el equipo, en un modelo alineado con los niveles más exigentes de seguridad y calidad asistencial.

Finalmente, la Junta ha indicado que este reconocimiento es el resultado del esfuerzo sostenido y coordinado de todos los profesionales del servicio, incluidos facultativos, personal de Enfermería, técnicos, personal administrativo y de apoyo, y refleja una apuesta firme por la calidad, la innovación organizativa y la práctica clínica de vanguardia.