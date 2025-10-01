El Hospital Puerta del Mar de Cádiz celebra una jornada por el Día Mundial del Paciente Ostomizado

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, Eva Pajares, en la jornada por el Día Mundial del Paciente Ostomizado en el Hospital de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCIA

CÁDIZ 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha reunido este miércoles a pacientes, familiares, cuidadores y personal sanitario con dedicación especial a personas portadores de una estoma en el marco de la III Jornada con motivo del Día Mundial Paciente Ostomizado, que organiza el centro en colaboración con la Asociación de Pacientes Ostomizados de Cádiz Ostogades.

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, Eva Pajares, han estado presentes en este encuentro, cuyo lema en esta ocasión ha sido 'La ostomía no es un tabú', ha indicado en una nota la Junta.

Al igual que las dos ediciones anteriores, las jornadas buscan dar a conocer a la población cómo viven y como se sienten las personas después de haber sido sometidas a una intervención quirúrgica en la que ha sido necesaria la realización de una comunicación directa entre la pared abdominal y el intestino (colostomía) o con la vejiga urinaria (urostomía).

A través de estos orificios, denominados estomas, se produce la eliminación de las heces, gases y fluidos intestinales. Así, se pretende concienciar a la población sobre los obstáculos y barreras que tienen que superar diariamente las personas portadoras de ostomías para seguir adelante después de un procedimiento que puede dejar secuelas físicas y emocionales.

Con esta iniciativa, el Hospital Puerta del Mar quiere visibilizar al paciente ostomizado, resolver sus dudas, conocer sus expectativas e inquietudes y acompañarlos en todo su proceso asistencial hasta su completa reincorporación a su actividad diaria habitual.

Las delegadas andaluzas han resaltado que la administración "tiene que ir dando pasos" para que los pacientes con ostomías "puedan llevar una vida lo más normalizada posible".

En ese sentido, han recordado que el pasado mes de mayo el Hospital de Cádiz incorporó un baño adaptado para pacientes ostomizados, especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de estas personas. El baño se encuentra ubicado en el núcleo de aseos de Consultas Externas, en la primera planta del centro, y ha supuesto una inversión cercana a los 20.000 euros.

En la provincia, cuentan con este recurso los hospitales universitarios de Jerez y La Línea, además del Puerta del Mar, y se han mantenido reuniones con responsables de los centros comerciales de la provincia para que estudien la posibilidad de incluirlos también en sus instalaciones.